Şarkışla Devlet Hastanesinde her türlü göz ameliyatı yapılabiliyor
SİVAS (AA) – Şarkışla Devlet Hastanesinde şaşılık, katarakt, göz kapağı ve pterjum gibi her türlü göz ameliyatları başarıyla yapılıyor.
Şarkışla Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ufuk Ürdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göz polikliniğinde yaşanan yoğunluk nedeniyle hastanede 2. göz doktorunun göreve başladığını belirtti.
Hastanenin ilçe merkezi ve 95 köyün yanı sıra Altınyayla ve Gemerek ilçelerinden gelen hastalara da hizmet verdiğini belirten Ürdem, "Şarkışla'da bulunduğum 1,5 yıl içerisinde tarafımca yaklaşık 700 katarakt, 60 şaşılık, 100 göz kapağı olmak üzere binin üzerinde ameliyat gerçekleştirilmiştir." dedi.
Her gün poliklinikte ortalama 120-140 hasta muayene edildiğini aktaran Ürdem, şunları kaydetti:
"Her türlü ameliyatın yapıldığı hastanemizde hiçbir hastanın göz hastalıkları için başka hastanelere sevkine gerek kalmamaktadır. Aksine Şarkışla dışından Sivas, Kayseri, Nevşehir, Tokat gibi şehirlerden il merkezlerinden ve ilçelerinden hastanemiz göz polikliniğine yoğun ilgi ve başvuru olmaktadır. Artan hasta talebi ve artan göz ameliyatları dolayısıyla yeni göz hastalıkları uzmanı talebinde bulunulmuş ve 15 gün önce ataması gerçekleşmiştir. Hastanemize yeni göz cihazları alınarak ikinci göz polikliniği açılmıştır. Artık 2 göz polikliniği hizmet vereceğinden randevu almakta zorlanan hastalarımız polikliniğimize daha kısa sürede daha rahat başvurabileceklerdir. Hastanemiz göz hastalıkları yönünden tam bir merkez olmaya devam edecektir."
Başhekim Ürdem, hastaneye atanan göz doktoru Op. Dr Uğur Çiçek'e başarılar diledi.
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