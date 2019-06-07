Şarkışla'da “3. Emlek Aşıklar Festivali” yapıldı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "3. Emlek Aşıklar Festivali" düzenlendi.
Aşıklık geleneğinin gelecek nesillere tanıtılması için düzenlenen festival, Eskiyurt köyünde başladı. Festivalde Moğollar Müzik Gurubu, Mustafa Özarslan ile mahalli sanatçılar Şarkışla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda konser verdi.
Emlek Aşıklar Festivali Tertip Komitesi adına konuşan sanatçı Mustafa Özarslan, festivalin coşkuyla geçtiğini belirterek, "Kendi kültürüne değer veren, gelecek kuşaklara onu aktarma çabası ile yola çıkan bütün arkadaşlarımla birlikte buradayız." dedi.
Özarslan, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Sanatçı Cahit Berkay ise dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in memleketi Şarkışla’da bulunmak ve burada eserini söylemekten mutluluk duyduğunu belirtti.
Sivas’a ilk kez geldiğini aktaran Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca da “Özellikle Şarkışla’da, Aşık Veysel topraklarında onun bir türküsünü çaldık, seslendirdik. Çok önemli bir etkinlikti bizim için. Burada olmaktan dolayı kıvançlıyız, onurluyuz." diye konuştu.
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Şarkışla'da “3. Emlek Aşıklar Festivali” yapıldı
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