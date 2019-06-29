Şarkışla'da Fizik Tedavi Rehabilitasyon Ünitesi hizmete girdi
SİVAS (AA) – Şarkışla Devlet Hastanesinde, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Ünitesi törenle açıldı.
Fizik Tedavi Rehabilitasyon Ünitesi'nin yanı sıra, endoskopi ve 2. basamak yoğun bakım ünitesinin de açılışlarının yapıldığı törene, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, İl Sağlık Müdürü Vekili Mesut Acıöz, Belediye Başkan Vekili Uğur Taş, İl Genel Meclis Üyeleri Orhan Tamer ve Hasan Yılmaz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Halil Atalay, Şarkışla Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Özcan Uzundal, iş adamı Ali İhsan Günbulut ve ailesi ile hastane personeli katıldı.
Kaymakam Pektaş, "Bundan 10-12 yıl önce Sivas genelinde mevcut olan ambulans sayısı, şu an sadece Şarkışla ilçesinde var. Dolayısıyla sağlıkta devletimizin büyük bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz. Hastanemizin eksikliğini giderme noktasında destek olan hayırsever iş adamımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Acıöz de Şarkışla Devlet Hastanesindeki gayretli çalışmaların kendilerini de motive ettiğini belirterek, hastanenin gelecek yıl C grubundan B grubu hastaneye dönüştürüleceğini ve hastanedeki uzman sayısının arttırılacağını söyledi.
Annesi Latife, Babası Mustafa ve ağabeyi Dr. Ömer Günbulut adına Fizik Tedavi Rehabilitasyon Ünitesi'nde kullanılacak ekipmanın alınmasına maddi destek sağlayan iş adamı Ali İhsan Günbulut ise "Rahmetli annemin, babamın ve ağabeyimin adına onların hayrı için yaptırdım. Bu memlekette kazandık, bu memlekete verdik." diye konuştu.
Başhekim Ufuk Ürdem de "B grubu hastaneye yükseldiğimizde hizmetlerimiz katbekat artacak. En önemlisi uzman sayımız artacak, uzman sayımızın artmasıyla kliniklerimiz, yatak sayılarımız artacak. Şarkışlalı, Gemerekli, Altınyaylalı, Sivas il merkezine, Kayseri il merkezine gitmek zorunda kalmayacak." ifadelerini kullandı.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Hülya Ayas Yüksel de şöyle konuştu:
"İlk önce, bel fıtığı, boyun fıtığı, omuz problemleri, kırık sonrası problemler için fizik tedavi ünitesi pazartesi gününden itibaren hizmet verecektir. Daha sonraki dönemlerde felçli ve parkinson hastaları, çocuk felçleri, serebral palsi hastalarına tedavi vermeyi planlamaktayız."
Açılışın ardından Kaymakam Pektaş, Günbulut’a plaket takdim etti.
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