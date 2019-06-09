Şarkışla'da köylüler yağmur duasına çıktı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Şarkışla ilçesi Mengensofular köyünde yağmur duası yapıldı.
Köyün girişinde bir araya gelen köylüler, yağmur duası yaptı.
Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmur duasına katılanlara teşekkür etti. Köyde yaklaşık 1 aydır yağış olmadığını söyleyen Topçu, "İnşallah dualarımızdan sonra Rabbim nasip eder. Ürünlerimizin, ekinlerimizin daralmasından dolayı böyle bir yağmur duası tertip edildi. Emeği geçen yardımlarda bulunan tüm halkımıza çok çok teşekkür ediyoruz." dedi.
İl Genel Meclis Üyesi Hasan Yılmaz ise yağmur duasını geleneksel hale getirdiklerini belirterek, duaların kabul olmasını temenni etti.
Çevre köy muhtarları ve çiftçilerinde katıldığı yağmur duasında kesilen kurbanın eti vatandaşlara ikram edildi.
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