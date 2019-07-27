Şarkışla'da öğrenciler kampta buluştu
SİVAS (AA) – Şarkışla Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi koordinesindeki "Yaz Okulu" programı kapsamında çocuklar Cemel Beldesinde kamp kurup ateş yaktı.
Yakılan kamp ateşi etrafında halka oluşturup oturan öğrencilere öğretmenleri tarafından ilk yardım ve doğal hayatta yön bulma hakkında bilgiler verildi.
Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yorucu geçen bir eğitim-öğretim döneminin sonunda çocuklarımızın sosyal kültürel anlamda gelişimlerine destek olmak amaçlı yaz okulu programı düzenlendi. Yaz okulunda yüzmeden voleybola, futboldan atletizme, bisiklete binmeye varıncaya kadar pek çok etkinlik bulunmakta. Bugün de bu etkinlikler kapsamında gençlerimizi çevre ile bütünleştirmek, doğa bilincini aşılamak maksatlı bir kamp organize ettik." diye konuştu.
Cemel Beldesinde öğrencilerle birlikte piknik alanında bir araya geldiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen de "Yaz döneminde öğrencilerimize özellikle sosyal kültürel ve sportif çalışmalarda beraber oluyoruz." dedi.
Bu yıl ikincisini düzenledikleri kampla ilgili olarak açıklamada bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aydemir ise "Bu programa ilk kez katılan öğrencilerimiz, ilk defa böyle bir kamp ateşinin etrafında toplandılar. Hoşça vakit geçirdiler, çadır kurduk doğal hayatta yön bulma ile ilgili bugün eğitim verdik, hep birlikte kutup yıldızını öğrendik." ifadelerini kullandı.
Yeni arkadaşlar edinip güzel vakit geçirdiklerini belirten öğrencilerin velilerinden Aydın Karabulut da programı düzenleyenlere teşekkür etti.
Kampa katılan öğrenci ve velilere yiyecek ve içecek ikramı yapıldı.
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