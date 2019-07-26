Savunma sanayisi firmaları “Siber Kafe” etkinliğinde buluştu
ANKARA (AA) – Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesince sektör firmalarını diğer sektörlerin temsilcileriyle bir araya getirmek ve iş birliğini artırmak amacıyla "Siber Kafe" etkinliği düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, 6'ncısı gerçekleştirilen "Savunma Sanayiinde Siber Güvenlik" temalı etkinlik, SSB'nin Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Etkinliğe, SSB Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Güvenlik Kurulu, Kümelenme üyesi ve savunma sanayisinin önde gelen firmalarının temsilcilerinden oluşan yaklaşık 200 kişi katıldı.
Demir, açılış konuşmasında, siber güvenlikte yerli ürün kullanımının önemine değinerek, Kümelenmenin sektör ekosistemine sağladığı katkıya işaret etti.
SSB Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanı Mustafa Özçelik de Kümelenmenin bir yıl boyunca yürüttüğü faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Etkinlik kapsamında, SSB Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker'in moderatörlüğünde, "Savunma Sanayiinde Siber Güvenlik Vizyon Paylaşımı" konulu panel de düzenlendi.
Savunma sanayisine yönelik siber tehditlere ilişkin de değerlendirmelerin yapıldığı etkinlikte, SSB Uçak Daire Başkanlığınca "Hava Platformlarında Siber Güvenlik Yaklaşımı", bir sektör firmasınca da "Yeni Nesil Silahlara Siber Saldırılar" başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.
-
Beyşehir'deki sağlık yatırımları
-
“FESTA 2200 Bisiklet Festivali”
-
Dadaloğlu Kaman'da anıldı
-
Vali Akın'dan belde ziyareti
-
Sivasspor'da Vieira için sürpriz doğum günü kutlaması
-
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi engelleri aşıyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]