Savunmadaki en büyük ihracatta imzalar atıldı
ANKARA (AA) – Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), Türk savunma sanayisinin tek kalemdeki en büyük ihracatı olan ve 4 korvetin inşasını içeren Pakistan MİLGEM Projesi (PN MİLGEM) kapsamında, ASELSAN ve HAVELSAN ile savaş sistemleri tedariki ve entegrasyonuna yönelik sözleşme imzaladı.
TOBB Konferans Salonu’nda düzenlenen PN MİLGEM İmza Töreni’ne, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Pakistan’ın askeri ve sivil yetkilileri, savunma sanayisi şirketlerinin yönetici ve temsilcileri katıldı.
Projenin ana yüklenicisi ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün, törende yaptığı konuşmada, projenin, Türk mühendisinin uluslararası standartlarda hatta üzerinde tasarım ve üretim yaptığını ortaya koyması ve bu kabiliyetlerini kardeşleriyle cömert şekilde paylaştığını göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.
Savunma sanayisinin sürdürülebilirliği ve dinamizmi için tek çarenin ihracat olduğunu vurgulayan Akgün, ihracatın savunma sanayisi için bir seçenek değil, zorunluluk olduğunu ifade etti.
Esad Akgün, Pakistan Korvet Projesi’nin en düşük maliyet, en yüksek kalite ve en kısa zaman prensibiyle tamamlanacağını vurguladı.
Akgün, proje tamamlandığında Pakistan’ın dizayn ve gemi inşasında yeni yetenekler kazanacağını kaydetti.
Çok az ülkenin sahip olduğu savaş yönetim sistemi
HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da Deniz Kuvvetleri Komutanlığıyla birlikte geliştirilen, dünyada sadece birkaç ülkenin sahip olduğu Yeni Nesil Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi Advent’in dost ve kardeş ülkenin gemilerinde kullanılacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını belirtti.
Yaklaşık 6 milyon satır kod yazılarak geliştirilen bu sistemin ilk kez Türkiye’nin dördüncü MİLGEM gemisinde kullanıldığına işaret eden Atalay, envanterdeki diğer platformlara da Advent’i kazandırmayı amaçladıklarını anlattı.
Atalay, ayrıca projede tüm silah ve sensörlerin entegratörü görevini üstleneceklerini belirtti.
ASELSAN’ın sorumlulukları
ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün de proje kapsamında Elektronik Harp Sistemi, Atış Kontrol Radarı, Lazer İkaz Sistemi, Torpido Karşı Tedbir Sistemi, 3 Boyutlu Arama Radarı, Seyir ve LPI Radarı, Seyir Destek Sistemleri, Ataletsel Seyrüsefer Sistemi, Muharebe Sistemleri, 76 milimetre Top Atış Kontrol Sistemi ve 25 milimetre Stabilize Top Sistemi’nin ASELSAN tarafından sağlanacağını bildirdi.
Konuşmaların ardından ASFAT, HAVELSAN ve ASELSAN yöneticileri proje kapsamındaki sorumlulukları düzenleyen sözleşmeleri imza altına aldı.
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