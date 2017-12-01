Seçim ittifakını konuşmak için erken”

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti’nin MHP ile seçim ittifakı yapacağı iddialarıyla ilgili, “Seçim ittifakı teknik bir konu ve henüz konuşmak için erken. 15 Temmuz’dan sonra zaten yerli ve milli bütün unsurlarla doğal bir ittifakımız var. MHP de bu çerçevede bizim müttefiklerimizden bir tanesi” dedi.