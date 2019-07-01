Securitas'tan Özel Güvenlik Görevlileri Günü kutlaması
İSTANBUL (AA) – Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, tüm güvenlik çalışanlarının 26 Haziran Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve haftasını kutladığını belirterek, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için kolluk kuvvetlerinin en büyük destekçisi olan özel güvenlik çalışanlarımızın başarısı hepimizi gururlandırmaktadır." ifadesini kullandı.
Securitas'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kösereisoğlu, zor şartlarla görevlerini en iyi şekilde yerine getiren tüm özel güvenlik çalışanlarının gününü kutladıklarını kaydetti.
Kösereisoğlu, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için kolluk kuvvetlerinin en büyük destekçisi olan özel güvenlik çalışanlarımızın başarısı hepimizi gururlandırmaktadır. Bu süre içerisinde görevleri başında hayatını kaybeden özel güvenlik görevlilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Özel güvenlik görevlilerinin ve sektörümüzün günü kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Verilen bilgiye göre, özel güvenlik hizmetlerinin yasal çerçevesini belirleyen ve 26 Haziran 2004'te yürürlüğe giren Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, bu yıl 15. yılını doldurdu. Kanunun kabul edildiği gün olan 26 Haziran, Özel Güvenlik Görevlileri Günü ve bu hafta da Özel Güvenlik Görevlileri Haftası olarak kutlanıyor.
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