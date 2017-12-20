SEDEP’e MEB’ten teşvik ödülü

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından eğitim ve öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların teşvik edilmesi ve paylaşımının sağlanması amacıyla verilen “5. Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” için Başkent Öğretmenevi’nde yapıldı. “Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri” kapsamında, 2016-2017 eğitim öğretim yılında yapılan 3 bin 357 başvurudan 106 çalışma, bölgesel ödüle değer görüldü. Bu çalışmalardan, “Öğretim Yöntem ve Teknikleri”, “Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetler”, “Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi”, “Eğitim Öğretime Erişim ve Yönlendirme”, “Olumlu Tutum ve Davranışların Geliştirilmesi” kategorilerinde 15’i Bakanlık Ödülü, 5’i de Bakanlık Teşvik Ödülü almaya hak kazandı. SEDEP, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’in de katıldığı ödül töreninde “Bakanlık Teşvik Ödülü” aldı. SEDEP in ödülünü, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar,Talim Terbiye Kurulu Başkan’ı Alpaslan Durmuş’un elinden aldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye çapında bir marka haline gelen Selçuklu Değerler Eğitimi Programı’na destek veren öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti. Bu ödülün tüm Selçuklu adına gelecek için umut vaat ettiğini söyleyen Başkan Altay, paydaşlara da ayrıca teşekkür ettiğini ifade etti.

“SEDEP Türkiye’ye örnek oluyor”

Ödül törenine katılan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, SEDEP’i başarısından dolayı kutladı. Gürsoy, “Başta Selçuklu Belediye Başkanımız ve ekibine, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Necmettin Erbakan Üniversitemize ve katkı sunan tüm okul müdürlerimize, öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah Selçuklu Değerler Eğitimi Programı Talim Terbiye Kurulumuzdaki kitaplara girmesi vesilesiyle tüm Türkiye’ye örnek bir proje olacak ve gençlerimizin hayalini süsleyen 2071 projelerinin de öncülüğünü yapacak. Katkı sunan herkesi kutluyorum” dedi.

SEDEP’in 6. yılında ödüllerine yenisini eklemeye devam ettiğini ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “Bugün Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen “Eğitimde Yenilikçilik” ödüllerini teşvik ödülü kategorisinde almış bulunuyoruz. Selçuklu Belediyemize, Necmettin Erbakan Üniversitemize ve Milli Eğitim Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tebrik ediyorum” diye konuştu.