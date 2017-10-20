Şehidin adı 32 yıl sonra parkta ölümsüzleşti

Mardin’in Ömerli Karakolu’nda 1985 yılında atama yaparken mayınlı kapan sonucu şehit düşen Jandarma Er Mehmet Gül’ün ismi ailesinin talebi üzerine belediye meclisinde alınan karar ile Kurtuluş Mahallesindeki çocuk parkına verildi. Çocuk parkına ismi verilen Şehit Mehmet Gül Parkının yeni tabelası Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri göre yerleştirildi. Tabelanın etrafına mevsimlik çiçek dikimi yapılarak peyzaj düzenlemesi yapıldı. Ayrıca parkın içerisinde bulunan mevcut çeşme de yeni bir görünüme kavuşturuldu. Şehidin Ailesi de Şehit Mehmet Gül’ün isminin ölümsüzleştirildiği parkta mevlit okutup, hayır yemeği gerçekleştirdi. Şehit Mehmet Gül’ün annesi Ayşe Gül’ün talebi üzerine Çocuk parkına şehidin isminin alınan meclis kararıyla verildiğini ifade eden Salihli Belediye Başkanı Akıllı Kayda “Bu toprakları vatan yapan şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmamız gerekiyor. Salihli’de aziz şehitlerimizin isimlerini defalarca yaşatacağız. Bir kere daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömür diliyorum” dedi.

Düzenlenen hayır yemeğinde şehit Mehmet Gül’ün resminin yer aldığı tablo Kaymakam Turgut Çelenkoğlu kadar şehidin Annesi Ayşe Gül’e verildi. Hayır yemeğine ise Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkanı Akıllı Kayda, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, İbrahim Karaca ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Ümit Taydaş, Şehidin Annesi Ayşe Gül, abisi Ali Gül ile şehit aileleri ve davetliler katıldı.

Behzat Akcan