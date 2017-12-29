Şehir Tiyatrosu’nun oyunları yoğun ilgi görüyor
Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Bir Yunus Hikayesi – Kumdan Şehir” isimli tiyatro sanatseverlerin beğenisini kazandı. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde 6 hafta boyunca sahnelenen oyun yüzde yüzlük bir doluluk oranına ulaştı. Taner Büyükarman tarafından yazılan, Mustafa Uzman’ın yönettiği ve Yunus Emre’nin nefsi ile yapmış olduğu mücadeleyi konu alan oyunu 4 bin kişi seyretti.
İkinci oyun “Abdülhamid Ateş Çemberi”
Konya Şehir Tiyatrosu’nun beklenen ikinci oyunu ise “Abdülhamid Ateş Çemberi” olacak. Yazarlığını Eyüp Toru’nun, yönetmenliğini de Çağatay Çiftçi’nin yaptığı oyun, ihanetlerle ateş çemberine alınmış Sultan Abdülhamid Han’ın tahttan indirilmeden önce vermiş olduğu mücadeleyi konu alıyor. 2 Ocak tarih Salı günü saat 19.30’da ilk gösterimi yapılacak “Abdülhamid Ateş Çemberi” isimli oyun 10 hafta boyunca Salı günleri Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde tiyatro severler ile buluşacak.
Rezervasyon sehirtiyatrolari.konya.bel.tr adresi üzerinden yapılabiliyor.
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