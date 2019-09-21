“Şehit Onur Yaman Çeşmesi” törenle açıldı
ANKARA (AA)- Beypazarı ilçesinde şehit ailesi tarafından, "Şehit Onur Yaman Çeşmesi" düzenlenen törenle açıldı.
Şehit Onur Yaman’ın ailesi tarafından Beypazarı Kıbrısçık kara yolunun Beypazarı çıkışı 7. kilometresinde yaptırılan “Şehit Onur Yaman Çeşmesi” törenle açıldı.
Onur Yaman 2017 yılında Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığında görev yaparken, nöbette şehit düşmüştü.
Şehit Onur yaman çeşmesinin açılışına Kaymakam Temel Ayca, Belediye başkan yardımcısı Osman Tuncel, Jandarma Komutanı Yüzbaşı. H. Muharrem Uzun, şehidin babası Muhammet Yaman ile şehit yakınları ve davetliler katıldı.
Açılışta Kaymakam Temel Ayca, yaptığı konuşmasında, kaymakam olarak Güneydoğu’da çalıştığını ve şehitlerin kıymetini çok iyi bildiğini söyledi.
Şehitlerin, bu toprakların korunmasında, çok büyük emeklerinin bulunduğunu belirten Ayca, şunları kaydetti:
"Bugün ülkemizde huzurla yaşıyorsak, bunu orada görev yapan askerlerimize, polisimize ve sınırlarımız koruyan kahramanlarımıza borçluyuz. Allah onlardan razı olsun. Mekânları cennet olsun. Bugün şehidimizin adını taşıyan bir eserin yapılmasında emeği geçen ailesine teşekkürlerimi sunarken, şehidimize bir kez daha Allahtan rahmet diliyorum."
Ailesi tarafından yaptırılan “Şehit Onur Yaman Çeşmesi” yapılan dua ve konuşmaların ardından katılımcılar ve aile tarafından kurdelesi kesilerek hizmete açıldı.
Şehidin babası Onur Yaman, oğullarının adının yaşatılması için yaptırdıkları çeşmenin yapımında kendilerine desteklerini esirgemeyen kaymakamlık ve belediye yetkililerine teşekkürlerini sundu:
-
Allianz Türkiye çalışanlarıyla İstanbul ve İzmir’de çöp topladı
-
“Şehit Onur Yaman Çeşmesi” törenle açıldı
-
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
-
Firari hükümlü yakalandı
-
Türkiye Drift Şampiyonası
-
İttifak Holding Konyaspor ara vermedi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.