Şehit polis memurunun cenazesi Ankara'da toprağa verildi
ANKARA (AA) – İzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verildi.
Beypazarı'na dün getirilen şehidin naaşı, Hatice-Cemil Ercan Camisi'ne götürüldü.
Burada düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi, akraba ve yakınlarıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut da katıldı.
Şehidin 5 yaşındaki kızı Nehir Ayşe'nin cenaze töreni sırasında "Baba gitme ne olur." diye ağladığı görüldü.
Burada İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, araca konularak şehitliğe getirildi. Dua edildikten ve helallik alındıktan sonra şehit polis memuru Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildi.
İzmir'in Urla ilçesinde önceki gün hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Serkan Çağlayan, burada yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.
-
“Camiler çocuklarla çiçek açıyor”
-
Aynı ailedne 5 kişi yaralandı
-
16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali
-
Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi tanıtıldı
-
“Kendine menfaat sağlayan şebekelerle mücadele edeceğiz”
-
Taşseten ailesinin mutlu günü
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.