Şehit polis memurunun ismi kütüphanede yaşatılacak
ANKARA (AA) – Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 18 Mayıs'ta terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin isminin verildiği kütüphanenin açılışı için şehidin doğum gününde törenle düzenlendi.
Ankara'da bir grup gönüllü üniversite öğrencisinden oluşan Şüheda Kahramanlara Vefa Topluluğu üyeleri, Şanlıurfa Özel Harekat Şube Müdürlüğünün de desteğiyle şehit Kayadibi'nin isminin bir kütüphaneye verilmesi için çalışmalara başladı.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen kitap bağışlarıyla şehidin memleketi Ankara'nın Mamak ilçesindeki Ata Ortaokulu'nda "Şehit Şükrü Can Kayadibi Kütüphanesi" oluşturuldu.
Kütüphanenin açılışı, şehidin doğum gününde düzenlenen törenle yapıldı.
– "Ne kadar hain varsa bu ülkede o kadar da kahraman var"
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, törende yaptığı konuşmada, terör örgütlerinin her türlü ahlaksızlığı yapabildiğini ancak ülkede ne kadar hain varsa o kadar da kahraman olduğunu dile getirdi.
İhanet edenlerin kahramanlara yenildiğini söyleyen Tipioğlu, "Şükrü Can Kayadibi ile mesai birlikteliği yapmış olmaktan onur duyuyorum. Çatışma sırasında atılan el bombasının üzerine atlayarak 3 silah arkadaşını korudu. Şehidimizi peygamberlikten sonraki şehadet makamına uğurladık. Rabbim bizleri onun şehitliğine mazhar eylesin. Açılan okulların, kütüphanelerin geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin yetişmesine vesile olacağını düşünüyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından, şehidin annesi Saime, babası İsmail Kayadibi, eşi Fevziye Kayadibi ve 4,5 yaşındaki kızları Feyza ile protokol üyeleri tarafından kütüphanenin açılışı yapıldı.
Şehidin babası İsmail Kayadibi, açılışın ardından, bugün hüznü ve gururu bir arada yaşadıklarını dile getirerek, "Allah devlete zeval vermesin." dedi.
Baba Kayadibi, medyada oğluyla ilgili çıkan bazı yanlış haberlere ilişkin, "İnşallah herkes doğru haber yapar. Bu bizi ikinci sefer yıktı. Bu konuda gereken yapılacak. Oğlumun daha arkasında Şükrü Canlar var. Bu devleti kimse yıkamaz." ifadesini kullandı.
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