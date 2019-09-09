Şehit Uzman Onbaşı Sarı son yolculuğuna uğurlandı
KONYA (AA) – Hakkari'de PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Sarı'nın naaşı, Beyhekim Devlet Hastanesi morgundan alınarak silah arkadaşlarının omuzlarında Musalla Mezarlığı'na getirildi.
Bu sırada, geçen yıl Zeytin Dalı harekatında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un babası Ahmet Koç da şehidin babası Erol ile annesi Gülizar Sarı'ya teselli vererek, tabuta sarıldı.
Sarı'nın cenazesi, ikindi vakti İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları ile Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur Ibrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, 3. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel ile vatandaşlar katıldı.
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Şehit Uzman Onbaşı Sarı son yolculuğuna uğurlandı
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