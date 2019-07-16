Şehit ve gazi çocukları Konya'yı ziyaret etti
KONYA (AA) – Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfınca düzenlenen kültür gezisi kapsamında şehit ve gazi çocukları, Konya'yı ziyaret etti.
TSK Mehmetçik Vakfınca düzenlenen "Mehmetçik Çocukları Kültür Gezileri" kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden kente gelen 90 şehit ve gazi asker çocuğu, ilk olarak Meram Bağları'nı gezdi.
Önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış Konya'da tarihi mekanları ziyaret eden grup, Alaaddin Tepesi'nin ardından Mevlana Müzesi'ne geldi. Şehit ve gazi çocukları müzenin manevi atmosferinden çok etkilendi.
Geziye ilişkin bilgi veren Vakıf Yardımlar Müdürü Emekli Piyade Albay Nuri Özpehlivan, şehit ve gazi çocukları arasındaki sosyal ilişkileri ve dayanışmayı güçlendirmeyi, tarihi ve kültürel birikimlerini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.
9 gün boyunca Ankara, Afyonkarahisar, Denizli ve Antalya'nın tarihi ve kültürel bölgelerini gezdiklerini anlatan Özpehlivan, "Bugün Konya'dayız. Buradan sonra Nevşehir'e gidip, oradaki kültürel zenginliklerimizi göreceğiz. Sonrasında başladığımız nokta olan Ankara'ya dönerek gezimizi sonlandıracağız." ifadelerini kullandı.
Geziye Diyarbakır'dan katılan üniversite öğrencisi Cuma Cengiz de ülkenin farklı tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatını bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.
Etkinliği düzenleyen Mehmetçik Vakfı'na teşekkür eden Cengiz, "Kimimizin babası şehit, kimimizin gazi. Bu ortak noktamız bizi bir arada tutuyor. Gönül bağlarımız bir olduğu için birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Gezimizi mutlu bir şekilde bitirmeyi umut ediyoruz." diye konuştu.
Geziye Gaziantep'ten katılan üniversite öğrencisi Hatice Cansel Şaşkın da seyahatleri boyunca birçok güzel deneyim yaşadıklarını söyledi.
Geziye 4. kez katıldığını belirten Şaşkın, şöyle devam etti:
"Her katıldığımda yeni arkadaşlarım oluyor, yoğun duygular yaşıyoruz, çok iyi vakit geçiriyoruz. Üniversitede okuduğum bölümle alakalı olan arkeoloji müzelerini görme fırsatım oluyor. Hem kültürel hem de sosyal anlamda geziden çok memnunum."
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