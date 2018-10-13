Şehit ve gazi derneklerinden Vali Akın'a ziyaret
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de bir araya gelen şehit ve gazi aileleri derneklerinin başkanları, Vali İbrahim Akın ile buluştu.
Kırşehir Şehit Aileleri Derneğinde yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksaray, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde ve Yozgat dernek başkanları, Kırşehir'de bir araya gelmesinin ardından Vali İbrahim Akın'ı ziyaret ettiler.
Vali Akın, valilik konferans salonunda şehit ve gazi aileleriyle birebir ilgilenirken, 5. İç Anadolu Bölgesi Şehit ve Gazi Aileleri Dernekleri İstişare Toplantısı vesilesiyle buluştuklarını dile getirdi.
Şehit yakınları ve gazilerin Türk milletinin gönlünde her zaman ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:
"Şehit aileleri ve gazilerimize devletimiz her türlü desteği verirken, bizler de çeşitli vesilelerle şehit yakınları ve gazilerimizle bir araya gelmekteyiz. Bu vatanın birlik ve bütünlüğü için şehadet şerbetini içen şehitlerimiz ve bu uğurda bir uzvunu feda eden gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Bu devlet şehit ve gazileriyle ayakta durmaktadır. O yüzden millet olarak şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz. Şehit yakınları ve gazilerine şükranlarımızın bir borcu olarak her zaman onlarla yakından ilgilenerek dertlerini dinliyor, acılarını paylaşıyoruz. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyorum."
Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ise her zaman kendilerine destek olan Vali Akın'a teşekkür etti.
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