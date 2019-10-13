Şehit Yener Kırıkcı için mevlit okutuldu

ANKARA (AA) – Türkiye-Irak sınır hattında nisan ayında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı için Çubuk ilçesinde mevlit okutuldu.

Şehidin ailesi tarafından Akkuzulu Mahallesi’nde babaevinin önünde mevlit programı düzenlendi. İlçe Müftülüğü görevlilerince Kur'an-ı Kerim okunan programda, tüm şehitler ve Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için dua edildi.

Etkinlikte, mahalle sakinlerinin imece usulüyle hazırladığı yemekler katılımcılara ikram edildi.

Şehidin babası Mustafa Kırıkcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için gece gündüz dua ettiklerini dile getirdi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da Çubuk'un, nüfusuna oranla en çok şehit veren ilçe olduğunu belirtti.

Demirbaş, "Aziz vatanın mukaddesatı, milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi minnetle anarak, Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ise şunları söyledi:

"Tüm gaziler ve şehit aileleri olarak, Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediğimizi ve her zaman güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Bu harekata karşı çıkmak, ülkemize gelecek teröristlere destek vermek demektir çünkü biz oraya terör yuvalarını kurutmaya, teröristleri yok etmeye ve bölgeye barış getirmeye gittik. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin duası oradaki kahraman Mehmetçiklerimiz için her daim olacaktır." dedi.

Mevlit programına şehidin yakınlarının yanı sıra MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.