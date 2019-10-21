“Şehitlerimizin bir damla kanı dahi yerde kalmayacak”
KAYSERİ (AA) – Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan, "4 yıl önce Adıyaman'da şehit edilen Müsellim Ünal ve 27 Temmuz'da şehit olan Taha Uluçay kardeşlerimizin katillerinin ölü olarak ele geçirilmesi bizleri mutlu etti. İşte bu da gösteriyor ki şehitlerimizin bir damla kanı dahi yerde kalmayacak." dedi.
Üçkan, şubesi binasında düzenlediği basın toplantıda, son iki günde şehit olan askere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yüce Türk milletine sabırlar dilediğini belirtti.
Bu acı haberlerle birlikte kendilerini mutlu eden haberler de geldiğini dile getiren Üçkan, "4 yıl önce Adıyaman'da şehit edilen Müsellim Ünal ve 27 Temmuz'da şehit olan Taha Uluçay kardeşlerimizin katillerinin ölü olarak ele geçirilmesi bizleri mutlu etti. İşte bu da gösteriyor ki şehitlerimizin bir damla kanı dahi yerde kalmayacak. Allah'a şükür bunu da şu anda şehitlerimizin katillerinin yakalanmasıyla görüyoruz." diye konuştu.
Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son günlerde hem TSK'ye hem de Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik karalama politikaları yürütüldüğünü vurgulayan Üçkan, şöyle devam etti:
"Birçok terör örgütünün internet sitesinde ülkemizin kimyasal silah kullandığına dair yalan haberler yer alıyor. Birleşmiş Milletler ile diğer ülkeler de buna çanak tuttuyor. Türk milletinin ve Türk ordusunun alnı açık, yüzü aktır. Hiçbir sivilin burnunun kanamaması konusunda titizlikle operasyona başlanmış ve hala aynı titizlikle operasyon devam etmektedir. Hainlerin ateşkes sürecinde dahi sözünde durmayarak Mehmetçiklerimizi yine şehit etmesi aslında bunların hain olduğunu bir kez daha göstermektedir. Türk milletinin büyüklüğüne dayanarak diyoruz ki, Türk milleti verdiği sözün arkasında durur. Günü ve saati gelene kadar da bekler ama günü ve saati geldiğinde Türk milletinin ve Türk ordusunun büyüklüğünü bir kez daha gösterir. Sözünde durmayanın başını ezer. Bunun karşısında hangi ülke olursa olsun onlarla da mücadeleye gireriz."
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