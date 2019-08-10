Şehitliklere ziyaret

SİVAS/KIRŞEHİR/NİĞDE (AA) – Sivas, Kırşehir ve Niğde'de şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde şehitliklere ziyarette bulundu.

Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki garnizon ve polis şehitliklerini ziyaret eden aileler dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu, bazı şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde 9 yıl önce teröristlerle girdiği çatışmada 3 silah arkadaşıyla şehit düşen jandarma komando er Ahmet Eyce'nin annesi Nebihat ve babası Bekir Eyce de oğullarının kabrini ziyaret etti.

Şehit babası Eyce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla oğullarının kabrini ziyaret ettiklerini belirterek, "O bize gelemeyeceği için biz ona geldik. Bayramlaştık ve derdimizi anlattık." dedi.

Şehit annesi Nebihat Eyce de 9 yıldır her bayramda, özel günde ve normal günlerde oğullarının mezarını ziyaret ettiklerini aktararak, "Biz her zaman onun yanındayız, inşallah o da bizim yanımızda olur. Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü de asker ve polis şehitliğini ziyaret ederek dua etti. Vali Ayhan ve beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Garnizon şehitliği içerisinde bulunan şehitlerin kişisel eşyalarının sergilendiği Şehitler Müzesi'nde de Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk yaşandı.

– Kırşehir

Kırşehir'de, Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, kabirlerin başında dua ederek gözyaşı döktü. Şehit anneleri mezarları temizleyip, çiçeklere su verdi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman, tüm şehitler için dua etti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehitlikteki ailelerin bayramlarını kutlayarak şehitlerin mezarına karanfil bıraktı. Şehit yakınlarıyla sohbet eden Vali Akın, ailelerin talep ve önerilerini dinledi.

– Niğde

Niğde Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, mezarların çevresini temizledi, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.



Yapılan duaların ardından Vali Yılmaz Şimşek ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehitlik ziyaretinin ardından Öğretmenevinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Programlara, Vali Yılmaz Şimşek'in yanı sıra Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımsı Prof. Dr. İlyas Gökhan, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, askerler ve şehit yakınları katıldı.