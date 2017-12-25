Selçuk Belediyesi kışa hazır
Konya’da kar yağışı ile birlikte Selçuklu Belediyesi Acil Müdahale Ekipleri göreve başladı. Selçuklu’da hava şartlarına göre olası kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek olumsuz koşullara karşı önceden oluşturulan ekipler 7/24 görev başında olacak. Selçuklu Belediyesi kış mevsiminde sorun yaşamamak için tüm tedbirleri aldı. İlçeye bağlı 72 mahalle de kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı 74 araç ve 250 personel görev yapacak. Ekipler şehir içi ana arterler, bağlantı yolları, eğitim ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer önem arz eden yolların açık kalması için gece ve gündüz çalışma yürütecek. Kar ve buzlanmaya karşı tuz ve solüsyon stoğunu önceden oluşturan ekipler sadece ilçe merkezinde değil, yeni Büyükşehir Yasası ile ilçeye bağlanan dış mahallerde de kar temizleme ve yol açma çalışması titizlikle sürdürülecek. Fen işleri Müdürlüğü personelinin kış boyunca sürdüreceği karla mücadele çalışmalarına Çevre Koruma ve Kontrol ve Park Bahçeler Müdürlüğü personelleri de destek verecek. Ekipler yaya kaldırımlarında kar temizleme çalışması yürütecek.
Sokak hayvanları aç kalmayacak
Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bağlı ekipler de, kış koşulları nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken kuşlar ve sokak hayvanlarının hayatta kalma mücadelesine katkıda bulunuyor. Ekipler ilçe genelinde bulunan kedi evleri ve köpek beslenme istasyonlarında bulunan hayvanların yanı sıra kuş ve sokak hayvanlarının da yiyecek ve su ihtiyacını karşılıyor.
“Kış Berekettir “
Selçuklu Belediyesi olarak kış öncesinde tüm tedbirleri aldıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Geçtiğimiz günlerde ilimiz mevsimin ilk kar yağışı ile tanıştı. Kış ayının güzelliği olan kar rahmet ve berekettir. İnşallah bahar aylarıyla birlikte bu yağışları Konya Ovası’nda bereket olarak görürüz. Selçuklu Belediyesi olarak kış hazırlıklarımızı tamamladık ve ekiplerimiz olumsuz hava koşullarına gece- gündüz görev başındalar. Vatandaşlarımızın kış şartlarında oluşacak olumsuzluklardan en az etkilenmesi için gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda Acil Müdahale Merkezimizi oluşturduk. Merkeze gelen her ihbar titizlikle değerlendirilerek ilgili ekiplerin yönlendirilmesi sağlanacak” şeklinde konuştu.
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