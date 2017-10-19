Selçuk Üniversitesi Engelsiz Yaşam Birimi, öğrencilerini buluşturdu

Selçuk Üniversitesi Engelsiz Yaşam Birimi, öğrencileri Binicilik Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı programında buluşturdu.

Öğrencileri kahvaltı programında ağırlamaktan dolayı sevinç duyduğunu belirten SÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Arzu Karakuş, “Selçuk Üniversitesi Engelsiz Yaşam Birimi 2009 yılında Rektörlük bünyesinde kuruldu. Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut’un Başkanlığında uç çalışmalarımız Rektörlüğe tabi olarak devam ediyor. Birimde; 2 sosyal çalışmacı, 2 memur, SÜ. Afiyet Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü’nden 1 araştırma görevlisi ve sosyal hizmetlerden stajyer öğrencilerimiz bulunuyor. SÜ. Engelli Öğrenci Birimi, engelli öğrencilerle ilgili her şeyi planlayıp tasarlamakla yükümlü. Yüksek Öğretim Kurumu’nun verdiği talimat doğrultusunda engelli öğrencilerin; barınma, yemek yemek sorunları derslerle ilgili problemleri keza eğitim ve öğretimle ilgili baş etmek durumunda olup da baş edemedikleri konularda devreye girip sorunlarını çözmeyi amaçlıyoruz” dedi.

“Öğrencilere huzur sağlanıyor”

Engelsiz Yaşam Birimi’nin çalışma işleyişiyle ilgili bilgilendirmede bulunan Doç. Dr. Açlık Karakuş, “Birim bünyesinde idare heyeti bulunuyor. Başedemediğimiz durumlarda danışma kurulumuz var. Dönem başı ve sonu itibariyle kayıtlı haftalarda kendi içimizde toplanıp ne yapacağımızı konuşuyoruz. Amacımız; dezavantajlı olarak tanımladığımız öğrencilere verilen haklara kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak için danışmanlık ve aracılık görevi yapıyoruz. Öğrencilerin; eğitim ve öğretim haklarıyla ilgili kendilerine bilgilendirme yapıyoruz. Aklınıza gelebilecek her türlü problemde takviye olmaya çalışıyoruz. Mesela; ücretsiz yemek yemek kartları veriyoruz veya kayıtta öncelik veriyoruz. Hak ettikleri konularda elimizden geldiğince asistan olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen kahvaltı programına Öğrenci İşleri Daire Başkanı Abdullah Yorulmaz da katılarak öğrencilerle yakından ilgilendi.

Milletlerarası spor kongresine davet

SÜ Engelsiz Yaşam Birimi Öğrenci Temsilcisi Ömer Faruk Gönül ise, “Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde Konya’da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Milletlerarası Engellilerde Vücut Eğitimi ve Spor Kongresi’ne hazırlanıyor. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 20-21 Ekim 2017 tarihinde yapılacak olan kongre engelli bireyler de cisim eğitimi ve spor konularında araştırmaları yapan araştırmacılar bir araya geliyor. Program Cuma günü saat 09.30’da başlıyor. Yurt dışından gelen hocalarımız, fiziki aktiviteler yaptıracak. Bu kongre spora başlamanız açısından manâlı olduğunu düşünerek bütün arkadaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.