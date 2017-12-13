Selçuklu Belediyesi’nden eğitim kültür ve gençlik hizmetlerinde fark

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesi tarafından son 8 yılda Selçuklu’nun yaşam kalitesine katkı sunan gençlik, eğitim ve kültür projelerini “İlk Günkü Aşkla” tanıtım programı ile anlattı.

Başkan Altay konuşmasına Filistin ve Kudüs gündemi ile başladı. ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in Başkent ilan etme kararını tanımadıklarını ifade eden Başkan Altay, “ABD’nin İsrail’in başkentinin Kudüs olduğunu açıklaması ve elçiliğini buraya taşımasıyla birlikte tüm ümmette bir direniş ortaya çıktı. Biz de Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve devletimizin aldığı her kararın arkasındayız ve arkasında olmaya devam edeceğiz. ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması dünya üzerinde oynanan oyunun bir parçasıdır. Ortadoğu’da sonucu çok büyük olacak bu talihsiz kararın uygulanması tüm insanlık için geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcıdır. Bizim için Filistin demek özgürlüğe kavuşmayı, Mescidi Aksa demek ilk kıbleyi, Kudüs demek ise ecdadı hatırlatıyor. Kudüs ve Mescidi Aksa Filistin toprağıdır ve sonsuza kadar ümmetin kalacaktır. Filistin kırmızı çizgimizdir” dedi.

“Okur yazarlıkta Selçuklu birinci”

İlk olarak Selçuklu Belediyesi eğitim yatırımlarından bahseden Başkan Altay, “Selçuklu Belediyesi olarak eğitimin her zaman yanında olduk. Çünkü bizim için eğitim önceliktir. Eğitim, gençlik ve kültür alanlarında da hem ulusal hem de uluslararası alanda takdir toplayan projeler gerçekleştiriyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü açıkladığı verilere göre Selçuklu, okuma yazma bilme oranında da ilk sırada yer alıyor. Yüksekokul ve daha yukarı düzeyde eğitim oranlarında da yüzde 20,4 oran ile yine ilk sırada Selçuklu yer alıyor. Selçuklu Belediyesi olarak genç nüfusumuzun farkındayız ve çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Okullardan gelen talepleri yılın belirli dönemlerinde toplanan eğitim komisyonunda değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Altay, “Okullarımızın eğitim malzemesi, spor malzemesi, bilgisayar malzemeleri, okul sıra ve masa ihtiyaçları gibi çeşitli ihtiyaçları için bugüne kadar 5.717.800 TL harcadık. Eğitime Yüzde 100 Destek” kampanyası çerçevesinde Işıklar Mahallesi’ne toplam 32 derslikli 2 okul kazandırdık. 6 okulumuza 14.354.880 TL bedelle kapalı spor salonu ve 28 okulumuza 3.974.628 TL bedelle suni çim sahalar kazandırdık” şeklinde konuştu.

“SEDEP bir marka oldu”

Selçuklu Belediyesi’nin kütüphane sayısı ile yerel yönetimler arasında Türkiye’de birinci olduğunu ifade eden Başkan Altay, “9 Halk Kütüphanesi,15 Lise Kütüphanesi,20 Ortaokul Kütüphanesi ve 11 İlkokul Kütüphanesi olmak üzere toplam 55 kütüphaneyi ilçemize kazandırdık. 338 bin 943 kitabın olduğu kütüphanelerimizde, 89 bin 411 üyemiz var” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında değerler eğitiminin toplum için önemine vurgu yapan Başkan Altay Selçuklu Değerler Eğitimi Programı’nı (SEDEP) anlattı. Başkan Altay,” Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında 6 yıldır SEDEP’i başarı ile uyguluyoruz. Öğrencilere sorumluluk, özdenetim, sevgi, dürüstlük, adalet, saygı, yardımseverlik ve sabır değerlerini anlatan SEDEP, vatanını seven nesillerin projesidir” diye görüş belirtti.

SEDEP de bugüne kadar gelinen aşmayı sayısal verilerle açıklayan Başkan Altay, “223 okul, 125 bin 157 öğrenci ve ailesi, 8 bin 600 idareci ve öğretmeni kapsayan SEDEP kapsamında bugüne kadar 6 milyon 440 bin yayın, 5 milyon 146 bin 180 doküman ve materyal, 95 bin 350 kitaptan oluşan değerler kitaplığı, İlkokul ve ortaokulların tüm sınıflarına değerler kütüphanesi, 134 etkinlik, 120 öğrenciye fotoğraf eğitimi gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmaları 23.702.609 TL bedelle gerçekleştirdik” dedi.

“Gençlik bize Selçuklu medeniyetinin emanetidir”

Eğitim projelerinin ardından Selçuklu Belediyesi gençlik hizmetlerini anlatan Başkan Altay, “Gençlik bize, Kadim Medeniyet Selçuklu’nun emanetidir. Selçuklu’da 15-29 yaş arasında 171 bin 234 hemşehrimiz yaşıyor. Selçuklu Belediyesi olarak gençleri yönelik hizmetler üretmek için gayret gösteriyoruz. Gençlik faaliyetlerini Selçuklu Kent Konseyine bağlı Gençlik Meclisi eliyle sürdürüyoruz. 2013 Yılında Bosna Hersek Mahallemizde faaliyetlerine başlayan Gençlik Merkezimize, trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Talha Bayrakçı kardeşimizin adını verdik, rahmetle anıyorum. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapan gençlik merkezimizden günlük ortalama 800 öğrencinin faydalanıyor. 2 bin 496 kayıtlı üyesi bulunan gençlik merkezinde kütüphane, kablosuz internet bağlantısı, kantin, ders çalışma salonları, toplantı salonları ve eğlence salonu yer alıyor. Ayrıca sanayide çalışan gençlerimiz için 2016’da faaliyete geçen Ali Okutan Sosyal Tesisinde Selçuklu Kent Konseyi tarafından hizmet veriyoruz. Tesiste salı günleri deneyim paylaşımı, çarşamba ve cuma günleri Elmas Kuran Kursu ile birlikte sohbet programları, pazartesi, salı ve çarşamba günleri ise Kur’an ve tecvit dersleri veriliyor” şeklinde ifade etti.

“Konya’nın kültür hayatına destek”

Selçuklu Belediye’nin sürdürdüğü çalışmalarla şehrin kültür hayatına katkı sağladığını ifade eden Başkan Altay, “Selçuklu ve Osmanlı’ya başkentlik yapmış iki tarihi şehri buluşturan ’Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde’ projesi kapsamında 2 bin 600 Selçuklu Torunu Bilecik ve Söğüt’ü ziyaret ederek dua etti. Yine 2010 yılından bu yana Konya’nın tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak, şehrin turizmini canlandırmak ve gönüllü tanıtım elçileri kazanmak amacıyla sürdürülen ’Şehrimi Tanıyorum’ gezilerinden faydalanan kişi sayısı 80 bini aştı” dedi.

Selçuklu Medeniyetini tanıtmak üzere büyük bir misyon yüklendiklerini ve bu sorumluluk bilinciyle ulusal ve uluslararası alanda çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Altay, “İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde ’Selçuklular’ sergisini Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nin katkılarıyla Rusya Beşeri Bilimler Üniversitesinde ’Büyük Selçuklu Mirası’ fotoğraf sergisi açtık. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı himayesinde, TİKA ve Aydınlar Ocağı’nın katkılarıyla Türkmenistan’ın Başkenti Aşkabat’ta ’Büyük Selçuklu Mirası’ fotoğraf sergisi açtık. Sergide Büyük Selçuklu Devleti medeniyetinden miras kalan eşya ve halen ayakta olan yapılara ait fotoğraflar yer aldı” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz”

Selçuklu Belediyesi kültürel yayınlarından ve prestijli eserlerden bahseden Başkan Altay, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen ’Büyük Selçuklu Mirası’ ve ’Anadolu Selçuklu Çağı Mirası’ projesine özel bir başlık açtı. Başkan Altay, “Büyük Selçuklu Mirası Projesi ile Büyük Selçuklu Devleti’nin günümüze ulaşan eserleri kayıt altına alındı. Çalışma sonunda 180 dakikalık belgesel ayrıca 2 ciltlik Büyük Selçuklu Mirası fotoğraf albümü ve 3 ciltlik Mimari Eser Albümü hazırlandı. Büyük Selçuklu Mirası’nın ikinci baskısını da yaptık. Bu çalışmanın maliyeti 1 milyon 794 bin TL. Yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde yürütülen ’Anadolu Selçuklu Çağı Mirası Projesi’nde, 30 bin kilometre yol kat edilerek, 3’ü mimari, 2’si müze eserleri olmak üzere, 5 ciltlik eser ve 30 dakikalık belgesel ortaya çıktı. Projenin tamamlanmasının ardından, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü’nde bilgilendirme yapıldı. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belgesel için çekimleri yapıldı. Toplam Maliyet: 911 bin TL. Projelerimizi himayelerinden dolayı Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

“Başkan Altay Mekke kitabını müjdeledi”

Selçuklu Belediyesi’nin kültür hayatına iki değerli çalışma ile katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Altay, Mekke’nin kuşbakışı gerçekleştirilen ilk ve tek çalışması olacak Mekke-i Mükerreme Panoraması eserinin yanı sıra 10 Ciltten oluşan Karahanlı Türkçesi ile İlk Kur’an-ı Kerim Tercümesi Basımı da kültür dünyasına kazandıracağımız bir diğer prestij çalışma olacak” ifade etti.

Konuşmasının son bölümünde Başkan Altay, yeni dönem hizmetlerinden bahsederek şöyle konuştu: “Selçuk Üniversitesi karşısına yapılacak olan yurdun ihalesi tamamlandı. 7’şer katlı iki bloktan oluşacak öğrenci yurdu 245 oda ve bin yatak kapasiteli olacak. Toplam 17 bin 566 metre alan üzerine inşa edilecek yurdun maliyeti 17 milyon 43 bin 330 TL olacak. Yine Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Lisesine içerisinde 20 derslikli okul, idari kısımlar, spor salonu, yemekhane ve konferans salonunun yer alacağı toplam 13 bin metrelik alandan oluşan eğitim kampüsü kazandıracağız. İhale bedeli yaklaşık 17 milyon TL. Gençlerimiz için 4 bin 500 metre alan üzerine 5 kattan oluşacak. Gençlik merkezi yapacağız. Gençlik Merkezinde; ebru atölyesi, eğlence alanı, resim atölyesi, müzik atölyesi, dijital film atölyesi, bay/bayan mescid, kafeterya, sergi alanı, idari birimler, konferans salonu, 6 adet derslik, toplantı odası, etüd salonu, grup çalışma alanı yer alacak. Bu iş şuan ihale aşamasında.”

Selçuklu’ya 7 anaokulu daha

Selçuklu’ya 7 anaokulu daha kazandıracaklarını ifade eden Başkan Altay, “Selahattin Eyyubi, Kılıçarslan, Akşemsettin ve Beyhekim mahallerinde yapımı devam ediyor. 3,6 ve 8 derslikli olarak planlanan ana okullarında oyun odaları, rehberlik servisi, idari bürolar ve yemekhane gibi bölümler bulunacak.Yazır, Aşağı Pınarbaşı ve Bosna Hersek mahallelerindeki ana okullarının inşaatını yakın zamanda başlayacak. Toplam 12 milyon 84 bin 100 TL’ye mal olacak. Mehmet Akif Ersoy Lisesi, Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kemal Akpınar İmam Hatip Ortaokulu, Mahmut Esat Coşan İmam Hatip Ortaokulu, Mustafa Büyükkaplan Hafız İmam Hatip Ortaokulu, OSB Teknik Lisesine yapılacak spor salonları da 15 milyon 340 bin TL’ye mal olacak. Ayrıca 10 okulumuza 10 suni çim saha daha kazandıracağız” dedi.

Selçuklu’da yaptıkları hizmetlerle hemşehrilerinin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Altay, “Bugüne kadar gençlik, eğitim ve kültür projelerine harcadığımız toplam bedel 150 milyon 753 bin 943 TL. Amacımız ’iyi ki Selçuklu’da yaşıyorum’ denmesi için insanımız her yaşta ihtiyaç duyduğu tesisler yapmak ve her alanda öncü bir belediye olmak. Bugüne kadar tüm bu hizmetleri yaparken bize destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Bembirsen Konya Şube Başkanı Sait Közoğlu, AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları Başkanı Rafet Baştürk, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Celal Duran, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, mahalle muhtarları, AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticileri ve üyeleri, meclis üyeleri, mahalle temsilcileri, çok sayıda vatandaş katıldı.