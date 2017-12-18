Selçuklu ’da “Akıllı Atık Toplama Sistemi” hayata geçiyor

Selçuklu Belediyesi tarafından “Daha modern ve temiz bir Selçuklu” sloganıyla 2009 yılında başlatılan yer altı çöp konteynerinde, yeni bir uygulamaya daha geçildi. Selçuklu Belediyesi, araç-gereç, donanım ve personel açısından güçlü bir altyapı ile sürdürdüğü temizlik hizmetlerinde, artık Atık Takip Sistemi Projesini kullanacak. Geçtiğimiz günlerde Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından kamuoyu ile paylaşılan yeni sisteme geçmek için çalışmalar başladı. Selçuklu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri pilot uygulaması Bosna Hersek Mahallesinde olan çöp konteynerlerine araç takip sensörlerinin montajına başladı. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediyesinin yenilikçi ve öncü belediyecilik faaliyetleriyle ilçede yaşayanların yaşam kalitesine katkı sağlamaya devam ettiğini belirterek, “Temizlik çalışmaları Selçuklu‘da memnuniyetin en yüksek olduğu alanlardan biri. Güçlendirdiğimiz araç filomuzla Selçuklu’nun 72 mahallesinde 7 gün 24 saat sorunsuz temizlik hizmeti sunuyoruz. Günlük ortalama 650 bin kilogram atık topladığımız Selçuklu’da modern belediyeciliğin ve teknolojinin en son yeniliklerini kullanıyoruz. Konya’da ilk kez belediyemiz tarafından hayata geçirilen yeraltı çöp konteyneri sisteminde bugün yeni bir adım daha atıyor Akıllı Atık Toplama Sistemine geçiyoruz. Temizlik hizmetlerimize yeni bir boyut ve birçok kazanım sağlayacak yeni sistemin Selçuklu’muza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Akıllı Atık Toplama Sistemi sayesinde en az yakıt sarfiyatı ve en yüksek perfomans ile atık toplama hizmetinin gerçekleştirilmesi planlanırken, sistem ile Selçuklu Belediyesi bünyesindeki yerleşik çöp konteynerlerine sensörler yerleştirilerek atıkların gerçek zamanlı bilgileri (doluluk miktarları, boşaltma ve ziyaret sıklıkları, sıcaklık değerleri vb.) takip edilecek. Daha sonra bu bilgiler dinamik bir rotalama programı aracılığıyla işlenecek ve atık toplama sistemi için özel olarak geliştirilmiş navigasyon paneli üzerine yansıtılacak ve çöp toplama araçlarına optimal rota belirlemede kullanılacak. Araçların, akıllı rotaları takibi sayesinde, araçlar daha kısa mesafe kat ederek daha fazla atık toplayacak, bu sayede yakıt tasarrufu sağlanacak ve karbon salınımı en aza indirgenecek. Ayrıca, Akıllı Atık Toplama Sistemi sayesinde araçların çalıştığı süre boyunca konum bilgileri, hangi rotayı takip ettiği, hız bilgileri, hangi konteyneri ne zaman aldığı anlık olarak takip edilebilecek. Böylece atık toplama süreçlerinin verimli yönetilmesi ile birlikte Selçuklu’ya sunulan hizmet standardı yükselecek. Selçuklu Belediyesi proje ile örnek bir uygulamaya ev sahipliği yapacak ve belediyecilikte öncü bir hizmete imza atacak” şeklinde konuştu.