Selçuklu Kongre Merkezi’nde Kur’an ve sünnet konuşuldu

Selçuklu Belediyesi’nin desteği, İrfan Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneği ve Selçuk Üniversitesi Kritik Analitik Düşünme Topluluğu işbirliğiyle Selçuklu Kongre Merkezi’nde “Kur’an ve Sünnet Bütünlüğü” konulu panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Murat Şimşek’in yaptığı programın panelistleri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Doç. Dr. Ömer Özpınar ve Selçuk Dini Yüksek İhtisas Öğretim Üyesi Hüseyin Akıncı oldu.

Panel öncesi bir selamlama konuşması yapan İrfander Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet İshak Mazı, “Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin sünnetinin Müslümanlar için büyük önem arz ettiğini ifade etti. Dr. Mazı, “Çünkü Kur’an-ı Kerim Allah-ü Teala Hazretlerinin kelamıdır, Peygamber Efendimizin sünneti de Kur’an-ı Kerim’in hayata uygulanmasıdır. Bir insan Kur’an ehli olmak istiyorsa, yani ben Kur’an-ı seviyorum ve Allah’ın kelamına uyacağım, hayatımı ona göre sürdüreceğim diyorsa mutlaka Peygamber Efendimizin Sünnet-i Seniyyesine sarılması lazım” dedi.

“Sünnet yolunda aşkla yürümeliyiz”

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve selamla konuşmasının ardında panele geçildi. Panel moderatörü Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Murat Şimşek, “Kur’an ve Sünnet bütünlüğü temasının günümüzde üzerinde önemle durulması gereken ve ihtiyaç hissedilen bir konu olduğunu ifade etti. Şimşek, “Sünnet yol demektir. Yol uzun, yük ağır. Bunu aşmanın yolu aşk ve muhabbettir. Eğer yoldaki yolcu aşk ve şevk ile yürürse ne yükü hisseder ne de yolun uzunluğunu görür. Dolayısıyla sünnete tabi olmak bizi Cenab-ı Allah’a, Peygamberimize ve Cennete ulaştıracak yoldur” dedi.

“İslam’ın başlama noktası Kur’an-ı Kerim’dir”

Panelin ilk konuşmacısı olan Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, “Kur’an’ın anlaşılmasında sünnetin yeri” konulu sunum gerçekleştirdi. Cebeci,”Bir dini anlamak istiyorsanız önce onun kitabından başlamanız lazım. İslam için de elbette başlama noktası Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an’dan hareket ederek her sorunun cevabını bulmak mecburiyetindeyiz. Hazreti Peygamberin İslam için ne demek olduğu, konumunu, yetkisini ve şartlarını biz Kur’an-ı Kerim’e göre cevaplandırmak mecburiyetindeyiz” diye konuştu.

“Peygamberimizin sünneti ve hayatı ilk günkü tazeliğini korumaktadır”

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Ömer Özpınar, “Müslüman şahsiyetinin ve kardeşliğinin oluşumunda sünnetin rolü” konulu sunum gerçekleştirdi. Özpınar,” Peygamber Efendimiz (S.A.V)

hayatının, yani sünnetin ve sirayetinin en ince detayları ilk günkü tazeliğini hala korumakta, hala bize nefes vermekte ve hala bize hayat iksiri olarak diriliğini devam ettirmektedir” ifadelerini kullandı.

Panelin son konuşmacısı olan Selçuk Dini Yüksek İhtisas Öğretim Üyesi Hüseyin Akıncı da, “Fıkıh ilmi açısından sünnetin önemi” konulu sunumunu gerçekleştirdi. İslam dininin iki temel kaynağından birisinin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in sünnet-i seniyyesi diğer adıyla Hadis-i Şerifleri olduğunu ifade eden Akıncı, “Peygamber Efendimizin sünneti olmadan İslam dininin varlığını iddia etmek mümkün değildir. Buna rağmen son zamanlarda hadis karşıtlarının sayısında büyük bir artış olduğu görülmektedir” dedi.