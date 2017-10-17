Selçuklu’da üniversite öğrencileri Konya’yı tanıyor

Selçuklu Belediyesi, Şehrimi Tanıyorum etkinliği zarfında her yıl içinde binlerce kişiye Konya’yı ve Selçuklu’yu tanıtıyor. Konya’nın sosyal, kültürel ve tarihi özelliklerinin yerinde anlatıldığı faaliyetler şehrin tanıtımına da büyük katkı maddesi sağlıyor. Üniversite eğitimi için şehir dışından Konya’ya gelen öğrencilerin şehre ahenk sürecini hızlandıran Şehrimi Tanıyorum gezilerinden ve Selçuklu Belediyesi’nin yakın ilgisinden oldukça memnun kaldıkları ifade edildi.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın üniversite ziyaretlerinde dile getirdiği “şehri bizimle tanıyın” tavsiyesi doğrultusunda şehrimi tanıyorum etkinliğine katılan üniversite öğrencileri bir gün her tarafında Konya’yı yakından tanınma fırsatı buluyor. Etkinliğe katılan öğrenciler Mevlana Müzesi, Karatay Medresesi ve Alaeddin Camii gibi şehrin manâlı simgesel mekanlarına yapılan ziyaretin ardındaki Selçuklu Belediyesi kadar Konya turizmine kazandırılan Kelebekler Vadisi Parkı ve Sille’yi de ziyaret ediyor. Etkinlikte Selçuklu Belediyesi’ni de ziyaret eden öğrencilere belediye faaliyetleri hakkında bilgiler veriliyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrimi tanıyorum etkinliğine katılan ve Selçuklu Belediyesi’ne de ziyaret gerçekleştiren Sağlık Durumu Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilere deneyim paylaşımında bulunan Başkan Altay, öğrencilere dağıtılmış tavsiyelerde bulundu.

“Gençlik merkezlerinden faydalanın”

Öğrencilere sosyal etkinliklere katılma çağrısında bulunan Başkan Altay, “Üniversitemizin çok artı sayıda öğrenci topluluğu var. Mutlaka kendi alanınızla ilgili faaliyet bildiren bir öğrenci topluluğunda bulunun. Sınıfınızda, kaldığınız yurtlarda öbür şehirlerden, ayrı kültürlerden gelen birçok arkadaşınız var. Bunu lütfen iyi değerlendirin ve dostluk ilişkilerinizi güçlendirin. Selçuklu Belediyemizin Gençlik Merkezi ve Gençlik Meclisinden faydalanın, bu nesil organizasyonlarda yer alın. Yalnızca ders başarısına odaklanmayın, mutlaka sosyal hayatınızı da geliştirin. Şunu unutmayın ama bu dönemde oluşturacağınız sosyal çevre size hayatınız boyunca eşlik edecek. Bu zamanınızı iyi değerlendirin ve daimi dostluklar edinin” dedi.

Şehrimi Tanıyorum gezisine katılan üniversite öğrencileri Selçuklu Belediyesi’ne ev sahipliğinden nedeniyle teşekkür etti. Büyük Kasaba gezisinin Konya’yı öbür bir açıdan tanımaya ve şehre adaptasyon süreçlerini hızlandırmaya olumlu katkı yaptığını söyleyen öğrenciler, “Konya’daki sıcak karşılamadan dolayı fazla mutluyuz. Burada bizler en iyi şekilde ağırlandık. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ve ekibine misafirperverliklerinden nedeniyle teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.