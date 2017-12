SELÇUKLU’NUN ÇANAKKALE PROJESİ TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU

Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen “Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor” projesinde ikinci etap tamamlandı. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projenin 2018 yılında da devam edeceği müjdesini verdi.

Konya’nın en büyük kültür organizasyonlarına imza atan Selçuklu Belediyesi, “Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor” kültür ve tarih organizasyonunda 2.etabı da başarı ile tamamladı. 2016 yılında başlatılan organizasyon kapsamında 12 bin 100 kişiyi havayolu aracılığıyla ecdadla buluşturan Selçuklu Belediyesi, 2.etabı tamamlanan organizasyonda 8 bin 424 Lise 11.sınıf öğrencisini daha Çanakkale’ye götürüldü. Böylece tamamlanan 2 etabın sonunda toplam 20 bin 524 kişi bundan 102 yıl önce vatan toprağını işgal etmek isteyen düşmanlara karşı verilen mücadeleye ev sahipliği yapan Çanakkale’yi bir gün boyunca gezme ve tarihi yerinde yaşama fırsatı bulmuş oldu.

“Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor” organizasyonunda 2. etap 39 gün sürdü. Her gün sabah 05:45’te Selçuklu Belediyesi ana binası önünde toplanan kafileler 07.30’da Konya’dan–Çanakkale’ye direk uçuş gerçekleştirdi. Çanakkale’de Selçuklu Belediyesi tarafından gezi için özel olarak tahsis edilen tur otobüsleri ve alan rehberleri tarafından karşılanan Selçuklu Torunları daha sonra Feribotla Gelibolu yarımadasına geçti. Selçuklu Belediyesi tarafından feribotta simit ve çay ikramı yapılırken öğrenciler aynı gün hava yolu, deniz yolu ve kara yolu kullanarak farklı bir hava teneffüs ederken yine aynı gün içinde uçakla Konya’ya döndü.

Selçuklu Belediyesi gezi boyunca öğrencilere farklı bir atmosfer yaşattı. Şanlı kahramanlık mücadelelerinin yaşandığı savaş cephelerini tek tek gezerek ecdadın kahramanlıklarına yerinde şahitlik eden Selçuklu Torunları önemli ziyaret mekanlarında karşılaştıkları sürpriz tiyatro gösterisi ile duygu dolu anlar yaşarken kahraman ecdada dua ettiler. Gezi boyunca her noktada alan rehberleri tarafından bilgilendirilen öğrenciler “Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi”nde Çanakkale Savaşı sahnelerinin 3 boyutlu olarak anlatıldığı 11 salonda 1 saat 15 dakikalık tarih yolculuğu yaptı.

Kusursuz Organizasyon

Selçuklu Belediyesi, sorunsuz bir gezi organizasyonu olması için gezinin her detayını en ince ayrıntısına kadar düşündü. Gezi boyunca uçak konforu, yemek organizasyonu, sorunsuz ulaşım, anket ve değerlendirmelerle geri dönüşün sağlanması gibi birçok detayı düşünen Selçuklu Belediyesi memnuniyetin üst seviyede olması için her türlü imkanı seferber etti. Her turun sonunda memnuniyet anketi ile görüş ve önerileri alınırken geziden memnuniyet oranı % 100’e ulaştı. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da organizasyonunun 34. turunda geziye katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Başkan Altay, organizasyon boyunca zaman zaman sürpriz telefon görüşmesi gerçekleştirerek öğrencilerin gezi ile ilgili görüşlerini aldı.

“Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor” organizasyonu ile Çanakkale’ye düzenlenen gezi organizasyonunda ikinci etabı tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,” Vatan savunması ve bağımsızlık mücadelesinde her türlü olumsuz şartta bile azim ve inancıyla bağımsızlık karakterinden asla taviz vermeyen bir milletin torunları olmaktan büyük bir iftihar duyuyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak ecdadımıza olan vefa borcumuzu her fırsatta hatırlıyor, ecdadı tanımak ve tanıtmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor organizasyonu ile ilçemizde eğitim gören lise 11. sınıf öğrencilerimizi günü birlik Çanakkale’ye götürdük” dedi.

Hedeflerinin Selçuklu’da okuyan tüm lise öğrencilerini Çanakkale’ye getirmek olduğunu ifade eden Başkan Altay,”Çanakkale ziyaretini turistik bir gezi olarak değil, gençlere manevi atmosferde önemli kazanımlar sağlayacak değerli bir aktivite olarak gördük. Selçuklu Belediyesi’nin organizasyonu ile her gün 216 ayrı kişilik organizasyon ile Çanakkale’ye gelen gençlerimiz burada ecdadın kahramanlıklarına yerinde şahitlik etti. Bu zor ve meşakkatti çalışmada gençlerimizin her organizasyon sonunda yaptığımız anketlere yazdıkları güzel duygular, kameralara söyledikleri görüşler ve sosyal medya paylaşımları belediye olarak ne derece isabetli bir iş yaptığımızı ortaya koydu. Gezinin sonunda gençlerimiz daha farklı duygularla, ecdadımızın bu vatanı bizlere emanet etmek için ne büyük fedakarlıklar yaptığını görerek ve bunu hayatlarına yansıtarak ayrıldılar. Ülkemizin ve dünya mazlumlarının geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sine ihtiyacı var.Selçuklu Belediyesi olarak gençlerimize değer katacak her türlü organizasyonu sürdürmeyi önemli bir görev olarak görüyoruz. Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor Organizasyonu ülkemiz için hayırlı bir gelecek hazırlama adına 2018 yılında kaldığı yerden devam edecek” dedi.