Selçuklu'nun Konya'daki en büyük kervansarayı: Zazadin Hanı

KONYA (AA) – ENGİN ÖZEKİNCİ – Tarihte yolcuların konaklama merkezi olan, ticaretin gelişmesine önemli katkı sağlayan kervansarayların Anadolu'daki en büyük örnekleri arasında yer alan ve günümüze kadar ayakta kalmayı başaran Zazadin Hanı, mimari güzelliğiyle görenleri adeta büyülüyor.

Anadolu'da doğudan batıya ve güneyden kuzeye birçok güzergahta Selçuklular tarafından yaptırılan yüzlerce kervansaray, Türklerin ticarete verdiği önemi, ince mimari zenginliğini, konukseverliğini ve sosyal devlet anlayışını yansıtan en önemli tarihi eserler olarak dikkati çekiyor.

Konya'ya 22 kilometre uzaklıkta, Aksaray-Konya kara yolundaki Tömek köyü yakınında yer alan Zazadin Hanı, Selçuklu kervansaraylar ağının en güzel yapılarından biri olarak biliniyor.

Selçuklu motifli süslemeleriyle dikkatleri üzerine toplayan taç kapıdan girilen, ihtişamıyla insanları büyüleyen handa, yazlık ve kışlık bölümü olmak üzere 24 odanın yanı sıra mescit, hamam, ambar, depo ve ahırlar bulunuyor.

Zazadin Hanı'nın inşasının, Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubat döneminde 1235'te başladığı, oğlu 2. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında 1237'de tamamlandığı tarihi kayıtlarda yer alıyor.

Duvarındaki beyaz ve açık kahverengi kesme taşlar ile Selçuklu dönemi taş işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olarak gösterilen Zazadin Hanı'na gelen yerli ve yabancı turistler, mekanın zarafetinden kendini alamıyor.

– "Birçok film yapımcısı buraya gelip film çekiyor"

Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hanın restore edilerek turizme kazandırıldığını söyledi.

Eserin, Anadolu Selçuklu Devleti'nin Konya'da inşa ettiği en büyük kervansaray olduğunu dile getiren Genç, şöyle konuştu:

"Zazadin Hanı yapılan restorasyonun ardından ziyarete açıldı. Yüzyıllardır ayakta durabilen bu yapıyı Konya'ya ve ülkemize kazandırdık. Çok sayıda yerli ve yabancı turist bu hanı ziyarete geliyor. Konya'nın önemli tarihi ve turistik mekanları arasında yer alıyor. Birçok film yapımcısı buraya gelip film çekiyor. Çeşitli kültürel aktiviteler de yapılıyor. Hanın yaşatılması, korunması ve turizme kazandırılması çok önemli. Tarihi kervansarayı gezip görenler bu muhteşem mimari yapıya adeta hayran kalıyor."