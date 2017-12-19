Selçuk’ta Hazreti Mevlana ve Sağlık Sempozyumu

Selçuk Üniversitesinde düzenlenen sempozyum kapsamında “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam İçin Doğru Beslenme” konulu programda Hazreti Mevlana’nın hayatı ile Mevlana Müzesinin tanıtımını konu alan video gösterimi ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahrettin Acar’ın ney dinletisi katılımcılarla buluştu. Hazreti Mevlana ve Sağlık sunumunu ise Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu gerçekleştirdi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Başkanı ve Kadın Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kamile Marakoğlu, yaptığı konuşmada sağlıklı yaşamın doğru beslenme ile başlayacağını söyledi. Doğru beslenme şeklinin sağlıklı ve kaliteli yaşamı da beraberinde getireceğini ifade eden Prof. Dr. Kamile Marakoğlu, günümüzde yanlış beslenme ve hareketsiz yaşamın Dünya genelinde kanser, kalp, damar, diyabet gibi hastalıkların oluşumuna sebep olduğunu ayrıca yaklaşık yılda 2 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti. Doğru beslenmenin dokuların yenilenmesini ve bağışıklık sisteminin sağlıklı olarak çalışmasına etki edeceğinin altını çizen Prof. Dr. Marakoğlu, sağlıklı yaşamak ve yaşlanmak için çocukluk döneminden itibaren yaşamın her döneminde beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Günümüzde sağlıksız beslenme sonucu gelişen obezite hastalığına değinen Prof. Dr. Marakoğlu, obezitenin Dünya’da sigaradan sonra gelen ikinci önlenebilir ölüm nedeni olduğunu belirterek sözlerine son verdi.

Hazreti Mevlana’nın 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili Esin Çelebi Bayru, Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinin Mevleviliği gittiği yerlere götürdüklerini ifade eden Esin Çelebi Bayru, “Mevlevihaneler bulundukları şehirde sadece tekke gibi bir görev yapmamışlar, aynı zamanda şehrin sosyal kültür ve dini hayatında çok önemli roller oynamışlardır” dedi. Çocuk Dostları Derneği Başkanı Doç. Dr. Ali Bülbül ise yaptığı konuşmada çocuk sağlığı için farklı işler yapmak istediklerini söyledi. Bilime dayalı bir şeyler yapmak istediklerini ifade eden Doç. Dr. Ali Bülbül, “Hep söylediğim bir şey var bizden istediğiniz bilim adına ne varsa yanınızdayız, beraberiz” dedi.

Düzenlenen sempozyum, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’in eşi Emine Şahin, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş ve eşi Nurdan Göktaş, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama-Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kamile Marakoğlu, Çocuk Dostları Derneği Başkanı Doç. Dr. Ali Bülbül, Hz. Mevlana’nın 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Vekili Esin Çelebi Bayru, ayrıca birçok akademisyen ve öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.