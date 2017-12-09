Selçuk’ta “ICENTE’171” konferansı başladı

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansın açılışında konuşan Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. İsmail Sarıtaş, dünyada bilim alanında interdisiplin alanına ilginin büyümekte olduğunu ve Teknoloji Fakültesi olarak bu konferansın ilkini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tarakçıoğlu, bilimsel çalışmaları devam ettireceklerini belirterek, faydalı ve etkili bir konferansın geçmesini diledi.

“Teknolojik gelişmeler insanın ruh konforunu sağlamalıdır”

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin de, kongrelerin insanların hayatını kolaylaştırması ve engellerin aşılması açısından büyük önem arz ettiğini ve teknolojik gelişmelerin, insanın ruh ve gönül konforunu da geliştirmesinin önemli olduğunu belirterek, “Bu açıdan Batı’nın gelişmişliği insanlığın gelişmesine, medeniyetin gelişmesine katkı sağlamamıştır. İnsan sadece bedenden ibaret bir varlık değildir. İnsanın ruhu, aklı ve bir de bedeni var. Teknoloji, insanın bedenindeki kusurları, hastalıkları tedavi edebilir ama insanın ruhunu, insanın düşüncesini ve inancını yok sayar ise başarılı olmaz. Bir şeyin olacağı varsa olur, teknoloji eğer bu gelişmeyi sağlayacak ise bunun karşısında durulmaz. Aksine bunu bizim yönetmemiz lazım. Bugünün dünyasında üniversitede çok iyi eğitimler veriliyor. Teknik adamlar yetiştiriliyor ve tek boyutlu insanlar yetiştiriliyor ama bizim bir geçmişimiz, kültürümüz, mirasımız var. Buna ek olarak bugünümüz, bugünün dünyası ve yarınımız var. Dolayısıyla insanı 3 boyutlu ele almayan hiçbir yöntem insanı mutlu edemez ve bu dünyada başarılı olamaz” şeklinde konuştu. Şahin, teknolojinin, insana hizmet ettikçe önemli olduğunu belirterek, “Teknoloji bu hayatın gayesi değil, asıl olan insandır ve yarınımızdır. Bizim buna yönelik çalışmalar yapmamız lazım. Bu organizasyonu yapan öğretim üyelerimize, bu organizasyon için Konya’ya gelen, destek veren görüş ve düşüncelerini paylaşacak olan bilim insanlarına teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ev sahipliğiyle sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, konferansın düzenlenmesinde katkı sağlayan kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket takdim edildi. Konferansın açılışına Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tarakçıoğlu, Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. İsmail Sarıtaş, bilim insanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konferansa 20’ye yakın ülke ve farklı üniversiteden 617 bildiri kabul edilirken, 500’e yakın bilim insanı katıldı.