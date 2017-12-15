Selçuk’ta Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıldönümü

Süleyman Demirel Kültür Merkezindeki etkinlikte SÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yılmaz “Kazakistan Bağımsızlık Yolunda” isimli sunumu gerçekleştirdi. Program kapsamında Kazak öğrenciler yöresel dans, müzik ve şiirlerini sahnede izleyici ile buluşturdu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut konuşmasında Türk Milletinin esir ve köle olmayacağını ve Dünya’daki hiçbir gücün bunu dayatamayacağının altını çizdi. SÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi de, Kazakistan’ın coğrafi yönden büyük bir ülke ve Türk Milleti’nin kalesi olduğunu ifade etti. Kazakistan’ın bağımsızlığının 1991 yılında elde edildiğini söyleyen Prof. Dr. Tahir Balevi, Kazakistan’ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu ve bunula gurur duyduklarını vurguladı. SÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Hacı Ahmet Şimşek de, 10 yılının Kazakistan’da geçtiğini ve kendisi için Kazakistan’ın Türkiye’den hiçbir farkı olmadığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Şimşek, Türkiye’ye gelen öğrencilerin eğitim-öğretim hayatlarını tamamlayıp Kazakistan ve diğer Türk Cumhuriyetleri’nde resmi yerlerde göreve başlamalarını ve misyonlarını tamamlamalarını istedi. Konuşmasında, “Türk esir olmaz ki, Türk’ün kurtuluş günü olsun” diyerek sözlerine başlayan sanatçı-oyuncu Ahmet Yenilmez de, “Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Bizleri bölmek isteyenlere, Allah fırsat vermesin” dedi. Selçuk Üniversitesi Kazakistanlı Öğrenciler Temsilcisi Beibit Baybugunov, Kazakistan bağımsızlığının kolay kazanılamadığını söyledi. Türkiye ve Kazakistan kardeşliğine değinen Baybugunov, Kazakistan için Türkiye’nin yerinin özel olduğunu ifade etti.

Etkinliğe, SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, SÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi, SÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Hacı Ahmet Şimşek, sanatçı Ahmet Yenilmez, SÜ Kazakistanlı Öğrenciler Temsilcisi Beibit Baybugunov ve ayrıca birçok akademisyen ve öğrenci katıldı.