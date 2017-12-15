Selçuk’ta Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıldönümü
Süleyman Demirel Kültür Merkezindeki etkinlikte SÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yılmaz “Kazakistan Bağımsızlık Yolunda” isimli sunumu gerçekleştirdi. Program kapsamında Kazak öğrenciler yöresel dans, müzik ve şiirlerini sahnede izleyici ile buluşturdu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut konuşmasında Türk Milletinin esir ve köle olmayacağını ve Dünya’daki hiçbir gücün bunu dayatamayacağının altını çizdi. SÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi de, Kazakistan’ın coğrafi yönden büyük bir ülke ve Türk Milleti’nin kalesi olduğunu ifade etti. Kazakistan’ın bağımsızlığının 1991 yılında elde edildiğini söyleyen Prof. Dr. Tahir Balevi, Kazakistan’ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu ve bunula gurur duyduklarını vurguladı. SÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Hacı Ahmet Şimşek de, 10 yılının Kazakistan’da geçtiğini ve kendisi için Kazakistan’ın Türkiye’den hiçbir farkı olmadığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Şimşek, Türkiye’ye gelen öğrencilerin eğitim-öğretim hayatlarını tamamlayıp Kazakistan ve diğer Türk Cumhuriyetleri’nde resmi yerlerde göreve başlamalarını ve misyonlarını tamamlamalarını istedi. Konuşmasında, “Türk esir olmaz ki, Türk’ün kurtuluş günü olsun” diyerek sözlerine başlayan sanatçı-oyuncu Ahmet Yenilmez de, “Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Bizleri bölmek isteyenlere, Allah fırsat vermesin” dedi. Selçuk Üniversitesi Kazakistanlı Öğrenciler Temsilcisi Beibit Baybugunov, Kazakistan bağımsızlığının kolay kazanılamadığını söyledi. Türkiye ve Kazakistan kardeşliğine değinen Baybugunov, Kazakistan için Türkiye’nin yerinin özel olduğunu ifade etti.
Etkinliğe, SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, SÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi, SÜ Kurumsal İletişim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Hacı Ahmet Şimşek, sanatçı Ahmet Yenilmez, SÜ Kazakistanlı Öğrenciler Temsilcisi Beibit Baybugunov ve ayrıca birçok akademisyen ve öğrenci katıldı.
-
Patisiyle tıklıyor, yemeğini kapıyor
-
Emine Erdoğan: ‘Anne sütü obeziteye yakalanma riskini azaltıyor’
-
İran heyeti Türkiye’de
-
Ülkücüler Nihal Atsız’ı andı
-
Canbaz ailesi yanan evleri için yardım bekliyor
-
Yolda yürüyen kadına saldırıp taciz etti
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
02
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
03
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.