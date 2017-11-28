Selçuk’ta Öğretmenler Günü anısına resim sergisi
Organizasyonun küratörlüğünü üstlenen Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ahmet Dalkıran, serginin açılışında yaptığı konuşmada, bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi. Sergide yer alan 24 eserin, resim bölümünden 13 öğretim üyesinin çalışmaları sonucu ortaya çıktığını aktaran Doç. Dr. Dalkıran, öğretmenlerin birer insan mühendisi olduğunu ve herkesin hayatında önemli bir yeri bulunduğunu belirterek, bu gibi organizasyonların gerçekleştirilmesinde kendilerine destek olan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ile Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka’ya teşekkür etti.
SÜ Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka, Güzel Sanatlar Fakültesi olarak öğretmenleri yılda bir gün değil, her zaman andıklarını belirterek, “Öğretmenlerimizin anısına böyle bir etkinlik yapalım istedik. Resim bölümümüzdeki değerli öğretim üyesi arkadaşlarımızın çalışmaları sonucunda güzel eserler ortaya çıktı. Sergimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, öğretmenlerle birlikte öğrencilerin de bu işin en önemli bileşenlerinden biri olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Karabulut, “Bazen biz bir şeyler öğretmeye çalışırken öğrencilerimizden de çok şey öğreniyoruz. Dolayısıyla esasında bize bir şey öğreten, bir harf, bir duruş, bir tavır öğreten herkes bizim öğretmenimiz. Bu vesileyle birbirinden öğrenebilen insanlar olarak burada hep beraber bulunuyoruz. Bu gün aslında hepimizin günü. Tabi bir de okullarda bu işin fikir çilesini çeken öğretmenlerimiz var ki onların hepsini takdirle yad ediyoruz. Hayatta olanlarının ellerinden öpüyoruz. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Ahiret’e intikal etmiş öğretmenlerimizin ruhları şad olsun. Çok önemli, anlamlı bir gün. Ben bu vesileyle serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretim üyelerimize teşekkür ediyorum, sergimizin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından, serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergi, 3 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.
Açılışa, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ile eşi Saliha Karabulut, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Okka, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevat Aydın, Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Tekin, TÖMER Müdürü Prof. Dr. Ufuk Deniz Aşcı, SELÇUKSEM Müdürü Prof. Dr. Birol Gülnar, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Dalkıran, Doç. Dr. Mehmet Lütfi Hidayetoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, öğretim üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ile çok sayıda sanatsever katıldı.
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