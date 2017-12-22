Selçuk’ta “Türkiye Açısından Göç ve Diaspora” konulu konferans gerçekleştirildi

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program kapsamında, yardım kampanyasının kısa tanıtım filmi ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Ak Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun özgeçmiş kısa film sunumu gösterildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, “Ortadoğu’da yaşanan üzücü olaylardan sonra, Avrupa Birliği 866 bin mülteciyi ve sığınmacıyı kabul ederken biz Türkiye ve güçlü bir kültürel mirasın temsilcisi olarak yaklaşık 100 bini Konya’da olmak üzere 3 milyon 500 bini yüreğimize sardık” dedi.

“Beyin göçünü tersine çevirmek istiyoruz”

İnsanlık medeniyetini dün olduğu gibi bugün de hep birlikte gösterildiğini savunan Prof. Dr. Uyanık, “Selçuklunun payitahtı Konya ile birlikte yaşama sanatını dünyaya gösteren bir Millet olarak, Turistlere bunu anlatmamız gerek. Ben burada Turizm sektörüne özellikle bu alanda yeni bir görev düştüğünü düşünüyorum. Türkiye dün olduğu gibi bugün de mazlumların yanında olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Sorunları akademik, sanatsal ekonomik, hukuki ve bir çok yönden çözme sürecine katkı sağlamak istediklerini kaydeden Prof. Dr. Uyanık beyin göçünü tersine çıkarmak istediklerini ve en büyük arzularının bu süreci en kısa sürede enstitüye dönüştürmek olduğunu belirtti.

“Türkiye’nin en kalabalık ikinci üniversitesi”

Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, Türkiye’nin en kalabalık ikinci üniversitesi olmanın yanında misyon olarak devletin stratejik üniversitesi olmayı kendilerine hedef olarak belirlediklerini söyledi. Prof. Dr. Şahin, üniversite olarak 110 bin kişilik büyük bir aile olduklarını her yıl 20 bin öğrencinin mezun olduğunu belirterek, “Ama bu tek başına yetmez. Bizim bilgiyi birimi üretmemiz lazım. Ve devlet adına hükümet adına projeler geliştirmemiz lazım ve stratejik hamlelerin içinde olmamız lazım. İşte bu çerçevede çalışmalarımızı planladık ve yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Şahin, Türkiye’de örneği olmayan diaspora ile ilgili araştırma ve uygulama merkezi olduklarını da dile getirdi. Konuşmasının sonunda, “Rektör kimliğiyle bu kürsüdeysem en büyük pay ona aittir. Verdiği destekler bizim yolumuzu açmıştır” diyerek vekil Mustafa Yeneroğlu’na teşekkürlerini sundu.

“Filistin meselesi göç olgusu neticesinde oluşmuştur”

TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Ak Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, dünyada 65 milyondan fazla kişinin şiddet ve savaş nedeniyle göç etmek zorunda olduklarını ve günümüzde büyük göçmen hareketleriyle de karşı karşıya olduklarını belirtti. Yeneroğlu, göç konusunda Türkiye’nin Suriye’deki insanların katliamdan kurtulmaları için üzerlerine düşen sorumluluğun yerine getirilmesine rağmen gerekli kuruluş ve ülkelerden takdir görmediklerine değinerek, Filistin’deki olaylarla ilgili Filistin meselesinin aynı zamanda bir göç olgusunun neticesinde oluştuğunu unutmamak gerektiğini ifade etti. Göç politikalarıyla ilgili ihtisas komisyonunun kurulması uzman siyasetçilerle bu komisyonların güçlü politikaları inşa etmede yardımcı olmaları gerektiği önerisinde bulunana Yeneroğlu, aynı anlamda yürütmede de Türkiye’de ihtiyaç olduğu uygulanırsa da 20 30 yılda açıkların kapatılabileceğinin altını çizdi.

“Türkiye’de göç başlıca konulardan biri”

Göç konusu küresel çapta dikkate alındığında Türkiye’de üzerinde durulması gereken başlıca konulardan biri olduğunun vurgusunu yaparak, “BM’nin verilerine göre bugün dünyada 250 milyon civarında göçmen bulunmaktadır. Yine dünyadaki göçmen sayısı bugün itibarıyla da bundan 15 20 yıl öncesiyle mukayese ettiğimiz taktirde adeta yarı yarıya artmıştır. Bu göçmenlerin büyük bir ekseriyeti bugün itibarıyla da 85 milyonu aşan bir kesimi Avrupa’da 54 milyonda Kuzey Amerika’da yaşamaktadır. Tabi özellikle göçmenlerin gelişmiş ülkelere gidip oradaki müreffeh hayattan faydalanma noktasındaki çabalarında yine göç olgusunda doğal bir olgu olarak değerlendirmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Yeneroğlu soruları yanıtladıktan sonra plaket taktimi yapıldı. Konferans, TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Ak Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Konya Valiliği İl Göç Müdürü Ahmet Babaoğlu, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, akademisyenler ile bir çok öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.