Selçuk’ta “Umuda Giden Yolculuk” konferansı gerçekleştirildi
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Şeb-i Arus’ta anlamlı bir faaliyete imza atmak istediklerini belirterek, “Mevlana Hazretlerinin ‘Gel Ne Olursan Ol Gel’ dediği söyleme uygun olarak Midillili Balıkçımız Kostas Pinteris’i Konya’ya davet ettik. Kostas Pinteris, Balıkesir bölgesinden hicret etmiş Osmanlı hoşgörüsü ve yardım mayasının ürünüdür. Osmanlı hala dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Kostas Pinteris, kayığıyla 100 bin civarında mülteciyi kurtarmıştır. Bugün maalesef vahşi sömürgecilik, dünyayı birbirine kattı, çıkar ve hırs uğruna İslam dünyası bölük pörçük oldu. Kan için de sıkıntılı bir tablo var. İnsanların, huzurunu bozan bu vahşi kapitalizme karşı insanlık adına Allah’ın emrettiği gibi bu insanlara sahip çıkmak gerekiyor” şeklinde konuştu.
Konferansa katılan, çok sayıda mültecinin kurtulmasına vesile olan Midillili Balıkçı Kostas Pinteris yaptığı konuşmada, “Ellerimin yetiştiği kadar insanı kurtardığım için mutluyum. Ekonomik sorunlarım olmasına rağmen 2 yıl süre kadar işimi bıraktım. Çünkü sahile vuran o kadar çok insan vardı ki çalışamıyordum. Denize bakmak da zorlanıyordum. Öyle ki balık yerine insan, tutuyordum. Bir günde 5 bin kişinin köyüme geldiğini gördüm. Sürekli denizde çırpınan kurtulmaya çalışan insanları görmekten artık denize bakmaktan kaçınmaya başladım. Yardımlar ve çalışacak insan sayısı azdı. Sürekli ölmüş cesetlerle karşı karşıya kalıyorduk. 24 saat boyunca sürekli denizden insan çıkarmaya başladık. Gece olduğunda mideme sancılar giriyordu. Sürekli bunu düşünüyordum. Bundan sonra bunun gibi kötü olaylarla karşılaşmamayı diliyorum. Hepimiz dünyanın her yerinde huzur ve barış içinde yaşarız” dedi.
Oyuncu Ahmet Yenilmez de, Kostas Pinteris’in insanlık dersi verdiğini belirterek, “Dünyada ender bulunan bir kahramanla beraberiz. Yarın muhtemelen filmi çekilecektir. Bu konferans için herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Programın sonunda Kostas Pinteris’e Dekan Prof. Dr. Necmi uyanık tarafından plaket takdim edilirken konferans ve sergi açılışına Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, akademisyenler, ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez ve çok sayıda öğrenci katıldı.
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