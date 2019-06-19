Selden etkilenen mevsimlik işçilere devlet eli uzandı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de etkili olan kuvvetli sağanak sonucu oluşan sel nedeniyle çadırları ve araçları büyük zarar gören mevsimlik işçilerin yardıma ekipler yetişti.
Kocasinan ilçesine bağlı Himmetdede Mahallesi'nde akşam üzeri etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi.
Bölgeye çalışmak için gelen 67 mevsimlik işçinin kaldığı çadırlar ve araçları, sel nedeniyle büyük zarar gördü.
Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, İHH ve Türk Kızılay ekipleri sevk edildi.
Selden etkilenen vatandaşların yardımına ekipler 1 saat içerisinde yetişti. İşçilere, çadır, yatak, gıda ve kıyafet yardımında bulunuldu.
İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Atsız, gazetecilere yaptığı açıklamada olay yerine hemen intikal ettiklerini anlatarak şunları kaydetti:
"Akşam üzeri ani bir yağış meydana geldi. Vatandaşlarımız burada olduğu sırada araçlarını ve çadırlarını su bastı. Haber geldikten sonra sayın valimizin de talimatıyla harekete geçtik. Buraya 11 çadır ve içerisine malzemeler, aynı zamanda yiyecek, kıyafet gibi yardımda bulunduk. Artık vatandaşlarımızın bir sıkıntısı kalmadı. 67 kişi çadırlarımızda konaklayacak."
Mevsimlik işçilerden Burak Akgül de "Bir anda sel meydana geldi. Çadırlarımız ve araçlarımız zarar gördü. Allah devletimize zeval vermesin hemen yardımımıza koştu." dedi.
Celal Kalem ise yetkililere teşekkür ederek, "Çapa işi yaparken sele uğradık. Biz Konya'dan geldik. Yataklarımız, çadırlarımız zarar gördü. Bir anda oldu. Yetkililerden Allah razı olsun. Gelip bizi buldular. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.
Selde, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
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