Sele kapılan kadın son yolculuğuna uğurlandı
ANKARA (AA) – Başkent'te etkili olan kuvvetli sağanağın neden olduğu sele kapılarak yaşamını yitiren Ayşe Arslan (56), son yolculuğuna uğurlandı.
Çankaya İlçesi Karataş Mahallesi'nde yaşayan Arslan, kent genelinde dün etkili olan yağış sırasında bahçe kapısını kapatmak isterken evinin önünde oluşan sele kapılarak hayatını kaybetti.
Karataş Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından Arslan'ın cenazesi toprağa verildi.
Törene katılan Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara ile beraberindekiler, Arslan'ın eşi Aburrahman Arslan'a taziyelerini iletti.
Cenaze törenine, Arslan'ın yakınları ve onu selden çıkaran komşuları katıldı.
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