Sempozyumlarla Ahiliğin bilgi kaynağı oluşturuldu

KIRŞEHİR (AA) – ABDULLAH YILDIZ – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Türk-İslam medeniyetinin dünyaya sunduğu en önemli sistemlerden Ahilik ile ilgili bilgi envanteri oluşturdu.

Üniversitenin 3 yılda düzenlediği Ahilikle ilgili uluslararası sempozyumlara Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden katılan bilim insanlarının bildirileri dört ciltlik kitap haline getirildi.

Ahilik teşkilatının hem dünyevi hem de uhrevi öğretileriyle ilgili bilim insanlarının görüş ve önerilerinin yer aldığı kitaplar, bu öğreti ile ilgili kaynak eser olarak, başta Kırşehir olmak üzere 81 ildeki kütüphanelere gönderildi.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adını aldıkları Ahiliği bir değer olarak algıladıklarını ve onun tüm akademik yönlerini ortaya çıkarmak için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Ahiliğin zorunlu ders olarak okutulduğu ilk devlet üniversitesinin Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olduğunu belirten Karakaya, bu engin ve evrensel öğretinin öğrencilere anlatılması için bir de ders kitabı hazırlandığını ifade etti.

Kırşehir'de Ahilikle ilgili İran, Balkan ülkeleri, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarının katıldığı 3 uluslararası sempozyum düzenlediklerini vurgulayan Karakaya, şöyle konuştu:

"Yurt içinden ve dışından 80'e yakın bilim insanı katılarak Ahiliğin 1300'lü yıllardaki fütüvvetlerle başlayan sürecini akademik olarak ortaya koydu. Bu sempozyumun çıktısını kitap halinde bastırarak ahiliğe dair iki cilt kitap elde ettik. 2018 yılında üçüncüsünü yaptığımız Uluslararası Ahilik Sempozyumu ile 1300-1500'lü yılları arasındaki periyottaki Ahiliği çalıştık. İki cilt kitap da buradan elde ettik."

Bu yıl ekim ayında gerçekleştirecekleri sempozyumda 16 ile 17. yüzyıl arasındaki 200 yıllık dönemi çalışacaklarını dile getiren Karakaya, "Geniş bir bilgi envanteri bekliyoruz. Çünkü, Ahiliğin tamamen uygulandığı Osmanlı'nın zirvede olduğu dönem. Buradan elde edeceğimiz verileri de kitaba dönüştürerek artık Ahilikle ilgili meselede bir kaynak gösterme, bunun değerini ortaya çıkaracak çalışmayı da yapma imkanı bulacağız." dedi.

– Toplam 7 cilt olacak

Karakaya, Ahilikle ilgili bilgiye erişimin artık çok kolay olduğuna dikkati çekerek, "Sempozyumlardan elde ettiğimiz bilgileri kitaba dönüştürerek Ahilik değerleriyle ilgili gelecek nesillere bırakabileceğimiz bilgi envanteri oluşturduk. Akademik bir metotla hazırlanmış 4 cilt kitabımız var. Bu senede 3 cilt daha olacak. Toplam 7 cilt kitapla Ahi Evran Üniversitesi olarak Ahiliği geleceğimize bırakmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Dünyada Ahiliğe dair araştırma yapan bilim insanlarının bilgilerinin bu envanterde yer aldığına işaret eden Karakaya, geniş katılımlı sempozyumlarda Ahiliği konu edinmiş ve dünyada Ahiliği çalışan 80-90 bilim insanını bir araya getirdiklerini anımsattı.

Karakaya, 13. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar Ahiliğin bütün aşamalarını, yönlerini, meslek gruplarına ve sosyal hayata etkilerini bu kitaplarda yer aldığını sözlerine ekledi.