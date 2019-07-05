Sendika üyelerinden milletvekillerine “kadro” mektubu
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de, Memur-Sen'e bağlı bazı sendikaların üyeleri, sözleşmeli personel arasındaki kadro eşitsizliğinin giderilmesi için milletvekillerine mektup gönderdi.
Memur-Sen Kırşehir İl Başkanlığı binasında bir araya gelen Toç-Bir-Sen, Bayındır Memur-Sen, Enerji-Bir-Sen üyeleri, basın açıklaması yaptı.
Açıklamayı okuyan Toç-Bir-Sen il temsilcisi Duran Seçen, TBMM'de kabul edilen yasa teklifinin kadrolar arasında bazı adaletsizliklere yol açtığını öne sürerek, bunun bir an önce düzeltilmesi noktasında seslerini duyurmak istediklerini ifade etti.
Hakları olanı istediklerini ve kadro mücadelelerine destek beklediklerini vurgulayan Seçen, sözleşmeli personelin sözleşme süreleriyle ilgili bir yasanın kabul edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bazı kamu çalışanlarını bu düzenlemeyle sevindirirken diğerlerine üvey evlat muamelesi yapılması toplumsal ve çalışma hayatındaki dengeyi bozmanın yanı sıra anayasamızın temel eşitlik ilkesiyle asla bağdaşmamaktadır. Bir an önce sözleşmeliliği son erdirecek ve ayrım yapmaksızın tüm sözleşmelileri kapsayacak şekilde yeni bir adımın atılması için ilgilileri aklı selim davranmaya davet ediyoruz."
Sendika üyeleri, daha sonra PTT şubelerine giderek Kırşehir milletvekillerine açıklamayı mektupla gönderdi.
-
Sendika üyelerinden milletvekillerine “kadro” mektubu
-
Sahte içki operasyonunda silah ele geçirildi
-
Securitas “kahraman” güvenlik görevlilerini ödüllendirdi
-
Beymen Club 50'nci mağazasını açtı
-
“BELKO Vitamin Büfeleri” hizmete açıldı
-
Sivas’ta Süper Enduro festivali düzenlenecek
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]