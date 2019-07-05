Sendika üyelerinden milletvekillerine “kadro” mektubu

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de, Memur-Sen'e bağlı bazı sendikaların üyeleri, sözleşmeli personel arasındaki kadro eşitsizliğinin giderilmesi için milletvekillerine mektup gönderdi.

Memur-Sen Kırşehir İl Başkanlığı binasında bir araya gelen Toç-Bir-Sen, Bayındır Memur-Sen, Enerji-Bir-Sen üyeleri, basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan Toç-Bir-Sen il temsilcisi Duran Seçen, TBMM'de kabul edilen yasa teklifinin kadrolar arasında bazı adaletsizliklere yol açtığını öne sürerek, bunun bir an önce düzeltilmesi noktasında seslerini duyurmak istediklerini ifade etti.

Hakları olanı istediklerini ve kadro mücadelelerine destek beklediklerini vurgulayan Seçen, sözleşmeli personelin sözleşme süreleriyle ilgili bir yasanın kabul edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bazı kamu çalışanlarını bu düzenlemeyle sevindirirken diğerlerine üvey evlat muamelesi yapılması toplumsal ve çalışma hayatındaki dengeyi bozmanın yanı sıra anayasamızın temel eşitlik ilkesiyle asla bağdaşmamaktadır. Bir an önce sözleşmeliliği son erdirecek ve ayrım yapmaksızın tüm sözleşmelileri kapsayacak şekilde yeni bir adımın atılması için ilgilileri aklı selim davranmaya davet ediyoruz."

Sendika üyeleri, daha sonra PTT şubelerine giderek Kırşehir milletvekillerine açıklamayı mektupla gönderdi.