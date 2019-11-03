Seramiksan'dan sonbahar esintisini yansıtan ahşap dokulu karolar
İSTANBUL (AA) – Seramiksan'ın doğal ahşap dokusunu yansıtan Classic Wood, Nordik, Nova ve Ladin serileri, chevron formuyla mekanlarda sonbahar esintisini yaşatıyor.
Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, Seramiksan'ın Fishbone koleksiyonunda yer alan, yeni ahşap serileri Classic Wood, Nordik, Nova ve Ladin, Türkiye'de ilk kez özel kalıptan üretilen chevron formu ile eski ahşap parke döşemelerini anımsatıyor.
40x60cm ebadında, porselen karo olarak üretilen seriler birbirleriyle bütünsel uyum içinde kullanılabilen Mix&Match döşeme şekline uygunluğuyla dekorasyonda yaratıcılığı ön plana çıkarıyor.
İskandinav ahşabının modern bir yorumu olan Nordik serisi, minimalist dekorasyon tarzını içinde barındıran beyaz, siyah ve gri renk paletiyle sakin ve huzurlu yaşam alanları yaratıyor.
Sıcak ahşap dokusunu, doğaya dönüş hissi ile buluşturan Classic Wood serisi, klasik ve zamansız bir görünüm sunuyor.
Ladin ağacından ilham alan Ladin serisi, yüzeyindeki çizgisel geçişler ile ahşabın doğallığını ve yalınlığını mekanlara taşıyor.
Ahşapta farklılık arayanlar için tasarlanan Nova serisi, yüzeyindeki rölyef etkisi ile doğanın dinlendirici atmosferini, akçaağaç ve ceviz gibi sıcak renkler ile buluşturuyor.
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