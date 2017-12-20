Serbest rota uygulaması uçuş sürelerini azaltacak

Türk hava sahasının daha etkin kullanılması amacıyla yürütülen yeniden yapılandırma çalışmaları devam ediyor. Türk hava sahasının yeniden düzenlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarla kapsamında, askeri kullanıma tahsis edilen hava sahalarının belirli şartlarda sivil uçuşlarda da kullanılmasının 10 ile 15 dakikalık zaman tasarrufu sağlayacağı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapana Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, bu uygulamayla havayolu şirketlerinin yakıttan ve zamandan tasarruf sağlayacağına dikkat çekti. Ocak, bu kapsamda İstanbul ile İzmir, Bodrum, Dalaman, Antalya, Gaziantep ve Hatay arasında 8 adet direk rotanın hizmete girdiğini açıkladı.

SERBEST ROTA UYGULAMASI 2019 SONUNDA

DHMİ Genel Müdürü Ocak, yaklaşık 1 milyon kilometre karelik Türkiye hava sahasında yapılacak sivil uçuşlarda, uçuş mesafelerini kısaltarak havayolu şirketlerine ekonomik katkı sağlayacak serbest rota uygulamasının 2019 yılı sonunda geçileceğini belirtti.

Uçuş sürelerinin önemli ölçüde kısalması ile ekonomik açıdan önemli katkı sağlayacak olan uygulama 29 bin feet (9 bin 514 metre) yükseklikde seyir halindeki hava araçları için geçerli olacak.

Hava sahası kapasitemiz artıyor, ’capan’ çalışması tamamlandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), hava sahası kapasitesinin artırılması amacıyla Eurocontrol ile ortaklaşa yürütülen “Kapasite Analiz ve Geliştirme (CAPAN)” çalışmaları tamamlandı. Çalışma sonuçlarına göre yapılacak düzenlemelerle kapasite artışı ve iş yükünün dengeli dağılımı sağlanarak hizmet kalitesinin artırılması sağlanacak.

Tuncer Cengiz