SERDAR TUNCER KONYALI GENÇLERLE BULUŞTU
Konya’da Uluslararası Genç Edebiyatçılar Buluşması kapsamında sohbet ve şiir dinletisi programına katılan Serdar Tuncer, seslendirdiği şiir ve naatlarla sanat severlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konya’da Uluslararası Genç Edebiyatçılar Buluşması kapsamında sohbet ve şiir dinletisi programına katılan Serdar Tuncer, seslendirdiği şiir ve naatlarla sanat severlere unutulmaz bir gece yaşattı.Serdar Tuncer Konyalı Gençlerle Buluştu Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajans Başkanlığı (TİKA) ve Sancak Medya işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Genç Edebiyatçılar Buluşması kapsamında Serdar Tuncer sohbet ve şiir dinletisi programıyla Konyalı gençlerle buluştu. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde “Genç Olmak” ismiyle gerçekleştirilen sohbet ve şiir dinletisine sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Tuncer, kendine has yorumuyla okuduğu şiirler ve naatlarla katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Tuncer, gerçekleştirdiği sohbetlerle de gençlerden yoğun ilgi gördü. YABANCI GENÇ YAZARLAR DA KATILDI Öte yandan Türkiye’de aynı anda yedi şehirde gerçekleştirilen Uluslararası Genç Edebiyatçılar Buluşması kapsamında Serdar Tuncer’in yanı sıra Rıdvan Tulum, Zafer Acar, Yahya Arslan, Ali Berkay, Gülhan Tuba Çelik, Can Acar Gal Soma, Gisela Casimiro ve Ligia Reyes gizi yazarlar Konyalı gençlerle bir araya gelerek edebiyat sohbetleri gerçekleştirdi. Etkinliğe, çeşitli ülkelerden 20 yabancı genç yazar da katıldı.
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