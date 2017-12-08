Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündeme gelen Serkan İnci’nin hayatı merak konusu oldu. Peki İnci Sözlük kurucusu Serkan İnci kimdir, kaç yaşında? Neden tutuklandı. İşte ayrıntılar…

Serkan İnci Kimdir ?

Serkan İnci, 15 Haziran 1987 İstanbul dünyaya geldi. İnci Sözlük sitesinin kurucusu olan Serkan İnci Orhan Sinan Hamzaoğlu İlköğretim Okulu’ndan mezun olmuştur. Ailesi Selanik göçmeni olan Serkan İnci çocuk yaşlarda internet ve bilgisayar ile ilgilenmeye başlar ve ilk web sitesini 2002 yılında açar. İstanbul Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra mühendis olmak isteyen Serkan İnci’nin bu hayali gerçekleşmez. 2009 yılında inci sözlük’ü kuran Serkan İnci buradan üne kavuştur. İnci Sözlük, Serkan İnci ve İsmail Alpen tarafından 19 Aralık 2009 tarihinde kurulan katılımcı sözlük tarzındaki ağ sayfasıdır.

Neden Gözaltına Alındı ?

İnci Sözlük’ün kurucusu Serkan İnci, 22 Ekim Pazar günü Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde açılan bir koreografi üzerine hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) yapılan şikayet sonucu gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan İnci, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İnci’nin, Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan şikayet üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Türk Telekom Stadı’nda oynanan derbide Galatasaray tribünlerinde “Ayağa kalk” yazılı bir koreografi açılmıştı. İnci, koreografi ile ilgili hakaret içerikli paylaşımlarda bulunmuştu.

Sarı Kırmızlı takımın önde gelen taraftar gruplarından ultrAslan, söz konusu koreografinin geçen sezon Bursaspor ile deplasmanda yapılan maçta açılan bir pankarttan esinlenildiğini açıklamış, siyasi bir içerik taşımadığını duyurmuştu.