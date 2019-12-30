SESOB'da hizmet içi eğitim semineri
SİVAS (AA) – Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB), birliğe bağlı merkez ve ilçe odalarda görevli genel sekreterlere yönelik eğitim semineri düzenledi.
SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, seminerin ilk bölümünde Kale Vergi Dairesi Müdürü Durmuş Ali Darıcı, Site Vergi Dairesi Müdür Vekili Nuh Arslan ve Gelir Müdür Vekili Salih Özcandar, Hazine ve Maliye Bakanlığının yayınladığı 509 nolu vergi usul kanunu genel tebliği kapsamında 2020 yılından itibaren e-fatura dönemine geçilecek olması nedeniyle yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal'ın da Ankara’da olması nedeniyle katılamadığı toplantının ikinci bölümünde ise Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Özfidan, Sicil Müdürü Sema Sur ve Sicil Müdür Yardımcısı Leyla Küksar, genel sekreterlerin karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
Odalarda görev yapan genel sekreterlerin görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini, esnaf teşkilatı olarak eğitimlere önem verdiklerini aktaran Özfidan, "Genel sekreterlerimize eğitim seminerleri yaparak bir araya getiren, eksikliklerinin tamamlanması ve bilgi paylaşımının sağlanması noktasında her zaman destek olan SESOB Başkanımız Beşir Köksal ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Sicil Müdürü Sema Sur ile Sicil Müdür Yardımcısı Leyla Küksar ise yeni ESBİS sisteminde sicil işlemleri ve karşılaşılan sorunlara değindi.
-
CHP'liler Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi verdi
-
Şarkışla'da trafik kazası: 1 yaralı
-
“Aşık Sefil Selimi” mezarı başında anıldı
-
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı: “MHP Libya tezkeresini destekleyecektir”
-
GRAFİKLİ Memleket sevdalısı bir eğitimci: Ahmet Tevfik İleri
-
CÜ'de Teknoloji ve Kadın Sempozyumu
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.