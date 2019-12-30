SESOB'da hizmet içi eğitim semineri

SİVAS (AA) – Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB), birliğe bağlı merkez ve ilçe odalarda görevli genel sekreterlere yönelik eğitim semineri düzenledi.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, seminerin ilk bölümünde Kale Vergi Dairesi Müdürü Durmuş Ali Darıcı, Site Vergi Dairesi Müdür Vekili Nuh Arslan ve Gelir Müdür Vekili Salih Özcandar, Hazine ve Maliye Bakanlığının yayınladığı 509 nolu vergi usul kanunu genel tebliği kapsamında 2020 yılından itibaren e-fatura dönemine geçilecek olması nedeniyle yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal'ın da Ankara’da olması nedeniyle katılamadığı toplantının ikinci bölümünde ise Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Özfidan, Sicil Müdürü Sema Sur ve Sicil Müdür Yardımcısı Leyla Küksar, genel sekreterlerin karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Odalarda görev yapan genel sekreterlerin görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini, esnaf teşkilatı olarak eğitimlere önem verdiklerini aktaran Özfidan, "Genel sekreterlerimize eğitim seminerleri yaparak bir araya getiren, eksikliklerinin tamamlanması ve bilgi paylaşımının sağlanması noktasında her zaman destek olan SESOB Başkanımız Beşir Köksal ve yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sicil Müdürü Sema Sur ile Sicil Müdür Yardımcısı Leyla Küksar ise yeni ESBİS sisteminde sicil işlemleri ve karşılaşılan sorunlara değindi.