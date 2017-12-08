Seydişehir Belediyesi ağaçları buduyor
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ağaç budama çalışmalarının başlatıldığını belirterek, “İlçemizin parklarına ve yeşil alanlarına sahip çıkarak en iyi şekilde koruma ve güzelleştirme çalışmalarımız devam ediyor. Yol kenarlarında, park ve bahçelerde kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçların budama ve bakımları titizlikle yapılıyor. Ağaç budama çalışmalarında; ağaçların yere sarkan dallarının temizlenmesi, ağaçların gelişimini kuvvetlendirmek, sağlıklı kalmalarını sağlamak ve rüzgar nedeni ile ağaç dallarının kırılıp herhangi bir zarara uğratılmaması amaçlanıyor. Yalnız parklarla kalmayıp, cadde ve sokaklarda da bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız ilçenin yeşil alanlarını artırmak, ağaçların düzenli olarak bakımını yapmak ve korumaktır” dedi.
Seydişehir Belediyesi tarafından budanan ağaçlar dar gelirli vatandaşlara kışın yakmaları için yakacak olarak verilecek.
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