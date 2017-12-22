Seydişehir Belediyesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü protokol imzaladı

İmzalanan protokol ile hükümlülere verilen kamu hizmeti cezası ve yaptırımları sonucunda kamu hizmetinde ücretsiz olarak çalıştırılması ve bunun sonucunda topluma kazandırılmasını amaçlanan protokol Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve Denetimli Serbestlik Müdürü Muammer Sarıcalı tarafından imza altına alındı.

Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile imzalanan protokol ile toplumsal açıdan büyük bir sorumluluğu yerine getirdiğini belirten Belediye Başkanı Mehmet Tutal, uygulamanın hükümlü vatandaşlara katkı sağlayacağını söyledi. Başkan Tutal, “Denetim Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği gereğince haklarında denetimli serbestlik tedbiri verilen şüpheli, sanık ve hükümlülerin ıslah edilmeleri ve topluma kazandırılmaları için Seydişehir Belediyemiz ile Seydişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında protokol imzaladık” dedi.

Denetimli Serbestlik Müdürü Muammer Sarıcalı ise, “Destek ve katkılarından dolayı Seydişehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu uygulama sosyal ve toplumsal açıdan önemli bir sorumluluk ve diğer kurumlara örnek teşkil etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.