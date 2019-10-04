Seydişehir'de Alüminyum konulu “IATENS'19” konferansı başladı
KONYA (AA) – Seydişehir'de IATENS Uluslararası Alüminyum Temalı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Konferansı başladı.
Seydişehir Kaymakamlığı, Seydişehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi ve ETİ A.Ş işbirliği ile düzenlenen IATENS'19 Uluslarası Alüminyum Temalı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Konferansı'nın açılışı Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi konferans salonunda yapıldı.
Konferansın ev sahipliğini yaparak açılış konuşmasını yapan Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arıkan şunları söyledi:
"Seydişehir’de ilkin gerçekleştiği bu önemli konferansa ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye’de boksit ilk kez ilçemizde bulundu. ETİ A.Ş gibi önemli bir alüminyum fabrikası ilçemizde bulunuyor. Bizde elimizden geldiğince birbirinden değerli akademisyen ve bilim adamını bir araya getirdik.
– Alüminyum madeni neden önemli
Açılış konuşmasının ardından, Prof. Dr. Metin Gürü, "Dünyada yer kabuğunda yüzde 8 demirden sonra ikinci sırada yüzde 5 alüminyum yer alıyor. Son yıllarda ince levha üretimi ile gıda sektöründe önemli yer tutuyor. Metaller içinde en fazla kullanılan demir ve bakırdır. Şu anda alüminyum bakırın önüne geçmiştir. Günlük hayatımızda da alüminyum kullanımında büyük artış yaşanmaktadır. Alüminyum alaşımlarının geliştirilmesiyle taşıtın yüzde 20’si, elektriğin yüzde 15’i ambalajlamanın yüzde 10'u alüminyumdan oluşmaktadır. Artık araçlarda hafiflik ve hız çok önemli durumdadır. Bu nedenle alüminyumun araçlarda kullanımı da çok önem arz etmektedir. Önce metal çağıydı şimdi kompozit çağı oldu. Bu çağda alüminyum metali en önemli metallerden birisi." dedi.
Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman ise biyomalzemeler üzerine yaptığı konuşmada, milli savunma ürünlerinde roket atar başlıklarda yüzde 85’e varan oranda malzemesinin alüminyumdan olduğunu ifade ederek, Dünya'da biyomalzeme pazarının 200 milyar doların üzerinde olduğunu kaydetti.
Konferansa İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ETİ A.Ş Genel Müdürü Mehmet Arkan, Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arıkan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Metin Gürü, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman ile Fransa, Bangladeş, Polonya, Romanya ve Malezya'dan akademisyenler katıldı.
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