Seydişehir'de Braille alfabesi kursu
KONYA (AA) – Konya'nın Seydişehir ilçesinde öğretmenlere yönelik Braille alfabesi öğretilecek.
Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenlere, görme engelli öğrencilere okuma yazma öğretilmesi amaçlı Braille alfabesi kursu açıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar "İlçe Milli Eğitim bünyemizde çalışan öğretmenlerimize yönelik olarak görme engelli öğrencilere okuma yazma öğretebilmeleri için Braille alfabesinde kullanılan araç ve gereçleri tanıma, Braille alfabesinde okuma ve yazma, Braille alfabesinde matematiksel işlemleri yapmak konularında eğitim veriliyor. Seyyidharun Anadolu lisesinden 15 öğretmenimizin katıldığı kursu Konya'dan gelen eğitimci Yunus Meşe veriyor." dedi.
Seydişehir de açılan Braille alfabesi kursunu ziyaret eden İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan çalışmaları yerinde izleyerek, kursiyerden bilgi aldı kursa katılan öğretmenlere başarılar diledi.
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