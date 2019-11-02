Seydişehir'de Kırım Tatarları yararına konser düzenlendi
KONYA (AA) – Seydişehir'de Kırım Tatarları yararına, Dünya Kırım ve Tatar Derneği tarafından konser düzenlendi.
Belediyeye ait salonda yapılan "Kırım'da bir engeli de sen kaldır" adı verilen konserde, Kırımlı sanatçılar Metin Batur, Maamed Caferov ve Ayşe İbragimova sahne aldı.
Programın başında konuşan Dünya Kırım ve Tatar Derneği Başkanı Mustafa Sarıkamış, "Dünya Kırım Tatar Derneği olarak Kırım'da engelleri kaldırmak için yardım kampanyası düzenledik. Kırım'daki engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için tertip ettiğimiz program Kırım'a yapılan ilk insani yardımdır. 6 yıldır Kırım Tatar bölgesi Rusları'n baskısı altında. Oradaki Müslüman Türk kardeşlerimiz kaderlerine terk edilmiş durumda. Bizim gibi yaşayan bizim gibi düşünen bu insanlara yardım elini uzatmak istedik. Başta Seydişehir'e gelerek konser veren sanatçılarımız Metin Batur, Maamed Caferov ve Ayşe İbragimova olmak üzere, kaymakamımıza, belediye başkanımıza siz değerli misafirlerimize bu kampanyaya desteklerinizden dolayı teşekkür ederim." dedi.
Sanatçıların seslendirdiği Kırım türküleri konser bitiminde ayakta alkışlanırken, etkinliğe katılan İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan, proğramın düzenlenmesine destek veren İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a şilt verdi.
Programa Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede temsilciliği bulunan siyasi partilerin ilçe başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.
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Seydişehir'de Kırım Tatarları yararına konser düzenlendi
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