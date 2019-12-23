Seydişehir'de öğrencilere TÜBİTAK konferansı verildi

KONYA (AA) – Seydişehir ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine TÜBİTAK konferansı verildi.



Selçuk Üniversitesi (SÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Tugay, TÜBİTAK Projesi kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu'nda verilen konferansta programın düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Seydişehir'in endemik bitki çeşitliliği bakımında zengin olduğunu dile getiren Tugay, "Ayrıca burada arıların sevdiği bitkiler de çok fazla. Sadece Seydişehir'de hem İngiltere'den hem de Almanya'dan daha fazla endemik bitki var. Arıların sevdiği bitkiler açısından da çok zengin bir bölge. Dünyanın kalbi Anadolu ancak biz bu zenginliklerimizin farkında değiliz." dedi.

Konferansa İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Kemal Arslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.